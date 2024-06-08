Вратарь Сафонов может конкурировать с Доннаруммой в ПСЖ, считает тренер Гладилин

"Я считаю, что он для этого созрел, это основной вратарь сборной. Он приобрёл уверенность в "Краснодаре", где в последние несколько сезонов играл стабильно и мощно. И он готов к выступлению на уровне ПСЖ. Но сложно сказать, переиграет ли он Доннарумму", — отметил тренер в беседе с "Газетой.ru".