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8 июня, 12:47

Вратарь Сафонов может конкурировать с Доннаруммой в ПСЖ, считает тренер Гладилин

Тренер Гладилин заявил, что Сафонов готов к уровню ПСЖ

Матвей Сафонов. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Матвей Сафонов. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Вратарь сборной России и футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов готов к выступлению на уровне французского ПСЖ и может составить достойную конкуренцию основному голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме. С таким заявлением выступил российский тренер, бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин.

"Я считаю, что он для этого созрел, это основной вратарь сборной. Он приобрёл уверенность в "Краснодаре", где в последние несколько сезонов играл стабильно и мощно. И он готов к выступлению на уровне ПСЖ. Но сложно сказать, переиграет ли он Доннарумму", — отметил тренер в беседе с "Газетой.ru".

Как указал Гладилин, итальянский вратарь до этого был вне конкуренции, "мог делать себе поблажки". А сейчас у него появляется сильный конкурент, который заставит его работать в полную силу, добавил наставник.

Сафонов не заплатил: Переход в ПСЖ оказался под угрозой из-за миллионного долга
Сафонов не заплатил: Переход в ПСЖ оказался под угрозой из-за миллионного долга

Первые слухи о переходе 25-летнего воспитанника "Краснодара" в ПСЖ появились в конце мая. Сафонов планирует заключить с французским клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составит примерно 20 миллионов евро. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявлял, что голкипер может подписать контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен" в ближайшие дни. Переходы игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) в ведущие европейские клубы — это "реклама" не только для отечественного футбола, но и для всей страны, говорят эксперты.

Николай Рюмин
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