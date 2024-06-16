"Они не готовы": Эксперт предрёк украинской сборной фиаско на Евро-2024
Обозреватель Шпитальник: Сборная Украины не готова к покорению Евро-2024
Сборная Украины по футболу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Uafukraine
Сборная Украины каким-то чудом попала в список участников чемпионата Европы по футболу, проскочив в "бутылочное горлышко", считает спортивный обозреватель Виктор Шпитальник. Впрочем, уверен он, на успех игрокам рассчитывать не стоит.
"Одно дело — отборочные и стыковые матчи. Они играли, и тяжелейшим образом они пролезали: как мы знаем, ну прям совсем в бутылочное горлышко залезли", — поделился шеф-редактор газеты "Футбольный курьер" с 360.ru.
Собеседник телеканала подчеркнул, что сборная Незалежной не относится к числу фаворитов, хоть и может преподнести сюрприз. Эксперт не взялся делать точные прогнозы ввиду неизвестной степени готовности команды, но вероятность высокого рывка украинцев показалась ему минимальной.
"Я не думаю, что они смогут совсем высоко рвануть, потому что есть определённые футбольные причины. Наверное, на сегодняшний день эта сборная не совсем готова к покорению таких высот", — высказал мнение Шпитальник.
Напомним, чемпионат Европы по футболу стартовал в Мюнхене 14 июня с матча сборных Германии и Шотландии. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Разгромным результатом завершилась и субботняя игра между испанцами и хорватами.