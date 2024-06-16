"Они не готовы": Эксперт предрёк украинской сборной фиаско на Евро-2024

Сборная Украины каким-то чудом попала в список участников чемпионата Европы по футболу, проскочив в "бутылочное горлышко", считает спортивный обозреватель Виктор Шпитальник. Впрочем, уверен он, на успех игрокам рассчитывать не стоит.

"Одно дело — отборочные и стыковые матчи. Они играли, и тяжелейшим образом они пролезали: как мы знаем, ну прям совсем в бутылочное горлышко залезли", — поделился шеф-редактор газеты "Футбольный курьер" с 360.ru.

Собеседник телеканала подчеркнул, что сборная Незалежной не относится к числу фаворитов, хоть и может преподнести сюрприз. Эксперт не взялся делать точные прогнозы ввиду неизвестной степени готовности команды, но вероятность высокого рывка украинцев показалась ему минимальной.