Албанец Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

Футболист сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы по футболу.

Байрами отличился на 22-й секунде матча с командой Италии. Он побил рекорд россиянина Дмитрия Кириченко, который на чемпионате Европы 2004 года с Грецией забил мяч на 67-й секунде.

Помимо сборных Италии и Албании в группе В выступают команды Испании и Хорватии.