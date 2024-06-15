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15 июня, 19:24

Албанец Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

Автор самого быстрого гола на чемпионатах Европы Недим Байрами. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Автор самого быстрого гола на чемпионатах Европы Недим Байрами. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Футболист сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы по футболу.

Байрами отличился на 22-й секунде матча с командой Италии. Он побил рекорд россиянина Дмитрия Кириченко, который на чемпионате Европы 2004 года с Грецией забил мяч на 67-й секунде.

Помимо сборных Италии и Албании в группе В выступают команды Испании и Хорватии.

Сборная Испании обыграла Хорватию с разгромным счётом в первом матче группы B
Сборная Испании обыграла Хорватию с разгромным счётом в первом матче группы B

В матче-открытия Евро-2024 сборная Германии разгромила команду Шотландии со счётом 5:1. Эта встреча стала одной из самых результативных на старте чемпионатов Европы.

Артур Лапсаков
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