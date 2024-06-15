Албанец Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы
Автор самого быстрого гола на чемпионатах Европы Недим Байрами. Обложка © X / UEFA EURO 2024
Футболист сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы по футболу.
Байрами отличился на 22-й секунде матча с командой Италии. Он побил рекорд россиянина Дмитрия Кириченко, который на чемпионате Европы 2004 года с Грецией забил мяч на 67-й секунде.
Помимо сборных Италии и Албании в группе В выступают команды Испании и Хорватии.
В матче-открытия Евро-2024 сборная Германии разгромила команду Шотландии со счётом 5:1. Эта встреча стала одной из самых результативных на старте чемпионатов Европы.