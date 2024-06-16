Англия с минимальным счётом победила Сербию в матче Евро-2024
Автор единственного гола сборной Англии Джуд Беллингем. Обложка © X / UEFA EURO 2024
Сборная Англии победила Сербию в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола на 13-й минуте стал Джуд Беллингем.
Также в группе С играют сборные Дании и Словении, которые выдали первую ничью на турнире.
Ещё в одном матче дня сборная Нидерландов победила команду Польши со счётом 2:1. Нидерландский вратарь 21-летний Барт Вербрюгген стал самым молодым голкипером на чемпионате XXI века.