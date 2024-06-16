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16 июня, 17:39

Сборная Нидерландов обыграла Польшу со счётом 2:1 на Евро-2024

Сборная Нидерландов обыграла поляков со счётом 2:1 в матче первого тура чемпионата Европы, который проходит в Германии. В голландской команде отличились Коди Гакпо (29), Ваут Вегхорст (83), у Польши — Адам Букса (11).

Отметим, что вратарь сборной Нидерландов, 21-летний Барт Вербрюгген, стал самым молодым голкипером на чемпионате XXI века. В следующем матче голландцы сыграют против французов, а поляки выйдут на поле с австралийцами. Обе игры пройдут 21 июня.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в матче открытия чемпионата сборная Германии разгромила команду Шотландии со счётом 5:1. Эта встреча стала одной из самых результативных на старте европейских соревнований. Кстати, хоть Россию и не пропустили, но фанат на игре вывесил наши флаги с надписью "Белгород". Парень даже пообещал повторить патриотическую акцию и на следующих играх.

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ТАСС / Sunday Alamba

Александра Мышляева
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