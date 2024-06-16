Сборная Нидерландов обыграла Польшу со счётом 2:1 на Евро-2024

Сборная Нидерландов обыграла поляков со счётом 2:1 в матче первого тура чемпионата Европы, который проходит в Германии. В голландской команде отличились Коди Гакпо (29), Ваут Вегхорст (83), у Польши — Адам Букса (11).

Отметим, что вратарь сборной Нидерландов, 21-летний Барт Вербрюгген, стал самым молодым голкипером на чемпионате XXI века. В следующем матче голландцы сыграют против французов, а поляки выйдут на поле с австралийцами. Обе игры пройдут 21 июня.