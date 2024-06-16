Сборная Нидерландов обыграла Польшу со счётом 2:1 на Евро-2024
Сборная Нидерландов обыграла поляков со счётом 2:1 в матче первого тура чемпионата Европы, который проходит в Германии. В голландской команде отличились Коди Гакпо (29), Ваут Вегхорст (83), у Польши — Адам Букса (11).
Отметим, что вратарь сборной Нидерландов, 21-летний Барт Вербрюгген, стал самым молодым голкипером на чемпионате XXI века. В следующем матче голландцы сыграют против французов, а поляки выйдут на поле с австралийцами. Обе игры пройдут 21 июня.
Ранее Life.ru рассказывал, что в матче открытия чемпионата сборная Германии разгромила команду Шотландии со счётом 5:1. Эта встреча стала одной из самых результативных на старте европейских соревнований. Кстати, хоть Россию и не пропустили, но фанат на игре вывесил наши флаги с надписью "Белгород". Парень даже пообещал повторить патриотическую акцию и на следующих играх.
ТАСС / Sunday Alamba