Сербские болельщики скандировали "Владимир Путин!" перед игрой со сборной Англии

Сербские футбольные фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина в немецком городе Гельзенкирхене перед встречей национальной сборной Сербии с командой из Англии в рамках Евро-2024. Видео появилось в социальных сетях.

На опубликованном в Сети ролике можно увидеть множество сербских болельщиков в футболках цветов национальной сборной и флагами в руках. Они скандируют имя и фамилию президента России.

Напомним, Life.ru уже рассказывал о том, что приехавшие в Германию на Евро-2024 сербские болельщики не стесняются демонстрировать свою любовь к братскому народу России. Фанаты фотографируются с российским триколором, гуляют с добравшимися в Германию россиянами и кричат "Русские и сербы — братья навек!" Вероятно, именно на этом фоне УЕФА запретил проносить флаги Российской Федерации на стадионы, где проходят матчи Евро.