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17 июня, 13:01

Сербские болельщики скандировали "Владимир Путин!" перед игрой со сборной Англии

Сербские футбольные фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина в немецком городе Гельзенкирхене перед встречей национальной сборной Сербии с командой из Англии в рамках Евро-2024. Видео появилось в социальных сетях.

Сербские болельщики скандируют "Владимир Путин!" перед матчем сборной Сербии и Британии на Евро-2024 в Германии. Видео © Telegram / "OFNEWS / Околоспортивные новости"

На опубликованном в Сети ролике можно увидеть множество сербских болельщиков в футболках цветов национальной сборной и флагами в руках. Они скандируют имя и фамилию президента России.

Англия с минимальным счётом победила Сербию в матче Евро-2024
Англия с минимальным счётом победила Сербию в матче Евро-2024

Напомним, Life.ru уже рассказывал о том, что приехавшие в Германию на Евро-2024 сербские болельщики не стесняются демонстрировать свою любовь к братскому народу России. Фанаты фотографируются с российским триколором, гуляют с добравшимися в Германию россиянами и кричат "Русские и сербы — братья навек!" Вероятно, именно на этом фоне УЕФА запретил проносить флаги Российской Федерации на стадионы, где проходят матчи Евро.

Обложка ©

Telegram / "OFNEWS / Околоспортивные новости"

Юрий Лысенко
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