УЕФА запретил проносить флаги РФ на матч Украины с Румынией, болельщики в шоке от организации
УЕФА запретил проносить флаги России на матч Украины и Румынии на Евро-2024
УЕФА запретит пронос российских флагов на встречу футбольных сборных Украины и Румынии в рамках Евро-2024. Охрана будет изымать триколоры на входе и снимать их с трибун. Матч состоится сегодня в Мюнхене.
Сербские болельщики на Евро-2024 кричат "Слава России!" Видео © SHOT
Флаги Российской Федерации, как и болельщики-россияне, уже засветились на играх сборных Германии и Шотландии, а также Сербии с Англией. Перед началом второго из этих матчей наши футбольные фанаты погуляли по городу с болельщиками из Сербии, которые кричали: "Русские и сербы — братья навек!" Эти кадры публикует SHOT.
Российские футбольные болельщики раскритиковали организацию Евро-2024 в Германии. Видео © SHOT
Приехавшие ради Евро в Германию российские болельщики остались очень недовольны организацией турнира. Россияне жалуются на логистику: на переполненных автобусах невозможно после матча добраться до отеля. При этом охрана при входе на стадионы почти не досматривает посетителей, так что те, кто пожелает, смогут пронести на трибуны всё, что заблагорассудится.
К слову, о прошедшем ранее матче между Сербией и Англией. Сербская сборная уступила британским оппонентам в матче первого тура группового этапа соревнования. Матч закончился при счёте 1:0 в пользу команды из Соединённого королевства, единственный гол забил Джуд Беллингем на 13-й минуте.