УЕФА запретил проносить флаги РФ на матч Украины с Румынией, болельщики в шоке от организации

УЕФА запретит пронос российских флагов на встречу футбольных сборных Украины и Румынии в рамках Евро-2024. Охрана будет изымать триколоры на входе и снимать их с трибун. Матч состоится сегодня в Мюнхене.

Сербские болельщики на Евро-2024 кричат "Слава России!" Видео © SHOT

Флаги Российской Федерации, как и болельщики-россияне, уже засветились на играх сборных Германии и Шотландии, а также Сербии с Англией. Перед началом второго из этих матчей наши футбольные фанаты погуляли по городу с болельщиками из Сербии, которые кричали: "Русские и сербы — братья навек!" Эти кадры публикует SHOT.

Российские футбольные болельщики раскритиковали организацию Евро-2024 в Германии. Видео © SHOT

Приехавшие ради Евро в Германию российские болельщики остались очень недовольны организацией турнира. Россияне жалуются на логистику: на переполненных автобусах невозможно после матча добраться до отеля. При этом охрана при входе на стадионы почти не досматривает посетителей, так что те, кто пожелает, смогут пронести на трибуны всё, что заблагорассудится.