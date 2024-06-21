Бородин счёл упущением, что Назаров — до сих пор не иноагент
Актёр Дмитрий Назаров после начала СВО осудил Россию и покинул страну. Обложка © Гавриил Григоров / ТАСС
Актёра из сериала "Кухня" Дмитрия Назарова и его жену хотят признать иноагентами. За дело взялся настоящий профессионал в этом деле — глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что на данный момент проверок на финансирование этих звёзд, сбежавших за рубеж, не проводилось, что, на его экспертный взгляд, является обидным упущением.
"Этот товарищ в последнее время уже сошёл с ума, слетел с катушек в прямом смысле. Он уже не знает, как сделать так, чтобы его заметили", — приводит слова Бородина портал "Страсти".
Общественник призвал забыть о Назарове и перестать его цитировать в СМИ, так как в трудную минуту он оставил свою Родину, а Украине желает победы. К ответственности, по мнению Бородина, хорошо бы призвать и жену Назарова Ольгу Васильеву: она тоже неоднократно высказывалась о своей стране в негативном ключе.
Отметим, что Назаров, покинувший Россию, допускает высказывания, не только осуждающие специальную военную операцию. Ранее призвали лишить его звания народного артиста России за глумление над терактом в стихотворении о жертвах трагедии в "Крокусе". Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала забыть и никогда больше не упоминать Дмитрия Назарова, но сам он, похоже, намерен поднимать уровень хайпа. Не так давно Назаров дал интервью в женском парике и назвал себя рептилией.