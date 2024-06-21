Бородин счёл упущением, что Назаров — до сих пор не иноагент

Актёра из сериала "Кухня" Дмитрия Назарова и его жену хотят признать иноагентами. За дело взялся настоящий профессионал в этом деле — глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что на данный момент проверок на финансирование этих звёзд, сбежавших за рубеж, не проводилось, что, на его экспертный взгляд, является обидным упущением.

"Этот товарищ в последнее время уже сошёл с ума, слетел с катушек в прямом смысле. Он уже не знает, как сделать так, чтобы его заметили", — приводит слова Бородина портал "Страсти".