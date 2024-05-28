"Зачем вас Димитрием назвали?": Священник Островский ответил Назарову на едкий стих об именах
Священник Островский призвал "окрикнуть междометием" актёра Назарова из-за стиха
Павел Островский и Дмитрий Назаров. Обложка © Telegram / Многонационал, © ТАСС / Гавриил Григоров
Сбежавший из России актёр Дмитрий Назаров сочинил новый стихотворный опус. На этот раз артист прошёлся по российским мальчикам и их родителям в произведении под названием "Имена". Многие негативно оценили новое "творчество" "шефа из "Кухни". Среди них оказался и священник Павел Островский. Обратившись к актёру, он удивился, зачем его самого назвали Дмитрием.
"Благоверный князь Димитрий Донской, великомученик Димитрий Солунский — святые воины. Всё мимо вас. Отца Дмитрия звали Юрий — и его святой покровитель великомученик Георгий Победоносец — тоже святой воин. Также мимо. Деда Дмитрия звали Феодор — великомученик Феодор Стратилат, праведный Феодор Ушаков, великомученик Феодор Тирон — опять святые воины. Опять мимо", — написал он в телеграм-канале.
По мнению Островского, артисту надо было "жить безымянным", чтобы никто не знал, как к нему обращаться. В качестве варианта он предложил окрикнуть Назарова междометием.
Как сообщал Life.ru, после начала специальной военной операции (СВО) Дмитрий Назаров публично занял сторону Украины, после чего покинул РФ. Народного артиста и его супругу уволили из МХТ имени А.П. Чехова. Были у актёра и реальные проблемы с законом: в апреле 2023 года он получил штраф за дискредитацию ВС РФ, однако не поменял взглядов, а осенью прошлого года и вовсе заявился на родину, пытаясь заработать денег.