"Зачем вас Димитрием назвали?": Священник Островский ответил Назарову на едкий стих об именах

Сбежавший из России актёр Дмитрий Назаров сочинил новый стихотворный опус. На этот раз артист прошёлся по российским мальчикам и их родителям в произведении под названием "Имена". Многие негативно оценили новое "творчество" "шефа из "Кухни". Среди них оказался и священник Павел Островский. Обратившись к актёру, он удивился, зачем его самого назвали Дмитрием.

"Благоверный князь Димитрий Донской, великомученик Димитрий Солунский — святые воины. Всё мимо вас. Отца Дмитрия звали Юрий — и его святой покровитель великомученик Георгий Победоносец — тоже святой воин. Также мимо. Деда Дмитрия звали Феодор — великомученик Феодор Стратилат, праведный Феодор Ушаков, великомученик Феодор Тирон — опять святые воины. Опять мимо", — написал он в телеграм-канале.