У Кейт Миддлтон рак: Что сегодня известно про медленно умирающую принцессу Уэльскую Стать принцессой мечтает, наверное, каждая девочка. У Кейт Миддлтон мечта исполнилась: королевская свадьба, муж-принц и чудесные детки. Но, кажется, сказка может рухнуть в один момент. Виной всему болезнь, от которой не застрахованы даже королевские персоны. 21 июня, 14:00 5127 5127 История больной раком Кейт Миддлтон: как познакомилась с принцем, когда заболела, как даётся лечение — последние новости на 21 июня 2024 года. Обложка © Getty Images / Neil Mockford

За английской королевской семьёй наблюдает весь мир, ведь порой их жизнь похлеще любых реалити-шоу. История принцессы Дианы, кажется, облетела все континенты. И вот снова трагедия — и снова с принцессой: у Кейт Миддлтон диагностировали рак. Члены правящей семьи практически не комментируют состояние Кейт, но народ не на шутку обеспокоен. Неужели маленьких наследников ждёт участь их отца принца Уильяма? Расти без мамы нелегко, да и Уильяму придётся рано или поздно подыскивать новую принцессу Уэльскую. Life.ru рассказал, как начиналась история Кейт Миддлтон и что известно о её болезни на 21 июня.

Берегла честь смолоду: безупречная биография Кейт Миддлтон

Биография Кейт Миддлтон: родилась в богатой семье с аристократическими корнями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон действительно была прилежным ребёнком, подростком и даже студентом. Происхождение у девушки тоже достойное: родилась в богатой семье, а её предки были английскими аристократами. Бостонское генеалогическое общество новой Англии в 2011 году опубликовало исследование, в котором выяснилось, что Кейт ещё и дальняя родственница Джорджа Вашингтона. Как видите, родственники у принцессы более чем хорошие.

Образование у девушки на высоте! Кейт Миддлтон училась в специальной школе для девочек, где усердно занималась театральным искусством. После училища будущая принцесса поступила в престижный и очень дорогой колледж Мальборо, там интересы девушки переключились на спорт. Миддлтон ставила рекорды и почти профессионально играла в хоккей на траве.

Как познакомились Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Уильям и Кейт Миддлтон очень долго были друзьями. Фото © ТАСС / Chris Jackson

В университет Кейт Миддлтон поступила не сразу: она взяла академический год и отправилась в Италию изучать язык. Также девушка успела поработать волонтёром в Чили, где, кстати, за две недели до её приезда работал принц Уильям. Встреча будущих супругов в Чили не состоялась, пара познакомилась позже, в 2002 году, в Университете Сент-Эндрюса. Говорят, что Кейт пошла в этот университет, когда узнала, что там будет учиться принц, ведь изначально она собиралась в Эдинбургский.

История любви началась с долгой дружбы. С момента знакомства Кейт Миддлтон и принца до свадьбы прошло девять лет. В 2010 году Уильям сделал Кейт предложение. Страна и королевская семья начали готовиться к свадьбе. Удивительно, что траты разделили между двумя семьями. Трансляция церемонии проходила в 180 странах по всему миру. Уже в 2013 году у принца и принцессы родился наследник, мальчику дали имя Джордж Александр Луи.

Кейт Миддлтон сегодня: как борется с раком

После появления в королевской семье Меган Маркл их с Кейт Миддлтон постоянно сравнивали. Фото © ТАСС / Stephen Lock

Кейт Миддлтон быстро завоевала любовь британцев. Принцесса Уэльская всегда следовала протоколам, была сдержанна и много занималась благотворительностью. После появления новой принцессы — Меган Маркл — девушек постоянно сравнивали. В этом противостоянии победу всё-таки одержала Кейт.

В 2022-м статус Миддлтон и её мужа значительно вырос. После смерти королевы и восхождения на престол принца Чарльза титул Уэльских перешёл Уильяму и Кейт. Теперь девушка официально принцесса Уэльская. Но радоваться пришлось недолго, в этом году стало известно, что Кейт Миддлтон больна раком.

Кейт Миддлтон: последние новости

Больная раком Кейт Миддлтон появилась на параде Trooping The Colour. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / revistalecturas

В начале этого года принцесса Уэльская рассказала, что перенесла операцию, но всё прошло хорошо. После этого заявления Кейт Миддлтон пропала с радаров, чем вызвала массу слухов и обсуждений. Она перестала выходить в свет и давать какие-либо комментарии прессе. В марте 2024 года Кейт призналась, что больна раком и проходит лечение. В начале июня принцесса Уэльская вновь обратилась к подданным и рассказала, что прогноз положительный. По словам Кейт Миддлтон, ей нужно ещё несколько месяцев.

15 июня случилось чудо — и принцесса Уэльская вышла в свет по случаю парада Trooping The Colour. Долгое время Кейт пришлось быть на ногах. В болезненном состоянии это задача не из лёгких. Неизвестно, чем обернётся этот выход и не станет ли Кейт Миддлтон ещё хуже.

Казалось бы, всё хорошо и Кейт снова "в строю", но не тут-то было! После того как праздник закончился, а СМИ и поклонники стали пересматривать фотографии с торжества, они обнаружили одну деталь, которая выдала королевский обман. Родинка! Да, известная родинка Кейт была не на том месте, причём отклонение внушительное. В Сети сразу заговорили о двойнике и плачевном состоянии принцессы. Надо отметить, что у "двойника" вид был тоже болезненный и уставший.

Представители королевской семьи не дают официальных комментариев по этому поводу. О настоящем положении Кейт Миддлтон приходится только догадываться. Вероятнее всего, новое обращение она запишет ближе к осени. Варианта два: либо девушка излечилась — и с ней всё хорошо, либо болезнь прогрессирует — и стоит готовиться к худшему. Надеемся, что обращение всё же будет позитивным. Ранее Life.ru рассказал о знаменитостях, которым так и не удалось побороть онкологию.

Авторы Дана Третьякова