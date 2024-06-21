Тест: Угадай страну по девушке — они когда-то выиграли "Мисс мира"

"Девушки бывают разные: чёрные, белые, красные", — решил Эрик Морли и в 1951 году основал конкурс "Мисс мира", ныне один из старейших и престижнейших. В нём конкурсантки демонстрируют свои внешние данные, таланты, интеллект и благотворительную деятельность, подчёркивая девиз мероприятия "Красота со смыслом". На протяжении многих лет корону получали самые потрясающие и талантливые женщины, доказывающие важность культурного разнообразия. В этой викторине мы проверим ваши знания о красавицах со всего мира. Сможете угадать страну по внешности девушки?