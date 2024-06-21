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21 июня, 13:00

Тест: Угадай страну по девушке — они когда-то выиграли "Мисс мира"

Вы когда-нибудь обращали внимание на самобытность и неповторимое очарование девушек из разных стран? Добро пожаловать в увлекательное путешествие по всему миру, где царят красота и талант! Сможете ли вы угадать страну по обладательнице титула "Мисс мира"?

"Девушки бывают разные: чёрные, белые, красные", решил Эрик Морли и в 1951 году основал конкурс "Мисс мира", ныне один из старейших и престижнейших. В нём конкурсантки демонстрируют свои внешние данные, таланты, интеллект и благотворительную деятельность, подчёркивая девиз мероприятия "Красота со смыслом". На протяжении многих лет корону получали самые потрясающие и талантливые женщины, доказывающие важность культурного разнообразия. В этой викторине мы проверим ваши знания о красавицах со всего мира. Сможете угадать страну по внешности девушки?

Теперь вы знаете немного больше об удивительных женщинах, украсивших сцену конкурса "Мисс мира". Хотите продолжать исследовать мир гламура и скандалов? Пройдите этот тест и откройте семь шокирующих фактов о звёздах РФ. Сможете отличить правду от выдумки?

10 крылатых фраз из советских мультфильмов, которые с годами стали только актуальнее
10 крылатых фраз из советских мультфильмов, которые с годами стали только актуальнее
Обложка ©

Getty Images / Stephane Cardinale – Corbis, Future Publishing, Feng Li

Александра Иванова
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