"Блин блинский": Кузе из "Универа" на Украине грозит 12 лет тюрьмы
На Украине СБУ возбудила дело против актёра Гогунского из сериала "Универ"
Виталий Гогунский в образе Кузи в сериале "Универ". Обложка © Kinopoisk
На Украине возбудили дело против российского актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале "Универ". Об этом сообщает управление Службы безопасности страны по Волынской области.
45-летнему артисту, родившемуся в Кременчуге Полтавской области, вменяется "оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда войны". Совокупное наказание по этим статьям составляет 12 лет лишения свободы.
Ранее Life.ru писал, что Кузю не пустили на съёмки в Грузию по политическим причинам. Артиста в тбилисском аэропорту завели в самолёт под пограничным конвоем. Позже выяснилось, что причиной стал визит актёра в Абхазию.