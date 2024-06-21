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21 июня, 12:25

"Блин блинский": Кузе из "Универа" на Украине грозит 12 лет тюрьмы

На Украине СБУ возбудила дело против актёра Гогунского из сериала "Универ"

Виталий Гогунский в образе Кузи в сериале "Универ". Обложка © Kinopoisk

Виталий Гогунский в образе Кузи в сериале "Универ". Обложка © Kinopoisk

На Украине возбудили дело против российского актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале "Универ". Об этом сообщает управление Службы безопасности страны по Волынской области.

45-летнему артисту, родившемуся в Кременчуге Полтавской области, вменяется "оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда войны". Совокупное наказание по этим статьям составляет 12 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал, что Кузю не пустили на съёмки в Грузию по политическим причинам. Артиста в тбилисском аэропорту завели в самолёт под пограничным конвоем. Позже выяснилось, что причиной стал визит актёра в Абхазию.

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Никита Никонов
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