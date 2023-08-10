"Не имеет права": Названа причина, почему звезду "Универа" не впустили в Грузию

Российского актёра Виталия Гогунского не пустили в Грузию к девушке и на съёмки, так как ранее он съездил в Абхазию. Об этом сообщил директор звезды "Универа" Табриз Шахиди.

"Так как по внутренним законам Грузии граждане РФ, посетившие Абхазию, не имеют права въезда в Грузию, Виталия сопроводили обратно в самолёт, и он благополучно вернулся домой. Девушка, клип и друзья никуда не денутся. Они стали только ближе! А отношения стали ещё крепче", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

По словам Шахиди, Гогунский не ожидал, что такое может произойти, однако трагическим или кошмарным этот инцидент он не считает. При этом офицеры грузинской таможни, как заметил директор, вели себя доброжелательно и не грубили.