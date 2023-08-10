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10 августа, 16:32

"Не имеет права": Названа причина, почему звезду "Универа" не впустили в Грузию

Директор Гогунского: Актёра не впустили в Грузию из-за его визита в Абхазию

Российского актёра Виталия Гогунского не пустили в Грузию к девушке и на съёмки, так как ранее он съездил в Абхазию. Об этом сообщил директор звезды "Универа" Табриз Шахиди.

"Так как по внутренним законам Грузии граждане РФ, посетившие Абхазию, не имеют права въезда в Грузию, Виталия сопроводили обратно в самолёт, и он благополучно вернулся домой. Девушка, клип и друзья никуда не денутся. Они стали только ближе! А отношения стали ещё крепче", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

По словам Шахиди, Гогунский не ожидал, что такое может произойти, однако трагическим или кошмарным этот инцидент он не считает. При этом офицеры грузинской таможни, как заметил директор, вели себя доброжелательно и не грубили.

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Лайф напоминает, что Гогунский должен был участвовать в съёмках в Грузии, но даже не успел выйти в город, как его развернули обратно. Актёра в тбилисском аэропорту завели в самолёт под пограничным конвоем.

Обложка ©

Актёр Виталий Гогунский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Никита Осипов
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