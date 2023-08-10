Регион

Уведомления отключены

9 августа, 23:26

Звезду сериала "Универ" не пустили на съёмки в Грузию

Mash: Российского актёра Виталия Гогунского не пустили в Грузию из-за политики

Российского актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи из сериала "Универ", отказались пускать в Грузию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, опубликовавший кадры из самолёта в Москву, на который посадили артиста.

Российского актёра Виталия Гогунского не пустили в Грузию из-за политики. Видео © t.me / Mash

По словам авторов видео, Гогунского в тбилисском аэропорту завели в самолёт под пограничным конвоем. Позже эту информацию подтвердил каналу и директор актёра — Табриз Шахиди. По его словам, решение было принято властями страны по политическим причинам. Гогунский должен был участвовать в съёмках в Грузии, но даже не успел выйти в город, как его развернули обратно.

Эксперт рассказал, кто в Грузии выступает против развития отношений с Россией

Эксперт рассказал, кто в Грузии выступает против развития отношений с Россией

А ранее в Грузии заявили о миллиардных потерях в случае запрета на въезд россиянам. По словам главы правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, только в год страна будет терять порядка миллиона долларов.

Обложка ©

Кадр из видео Mash

Лариса Сафронова
  • Новости
  • виталийгогунский
  • Грузия
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров