Звезду сериала "Универ" не пустили на съёмки в Грузию
Mash: Российского актёра Виталия Гогунского не пустили в Грузию из-за политики
Российского актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи из сериала "Универ", отказались пускать в Грузию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, опубликовавший кадры из самолёта в Москву, на который посадили артиста.
Российского актёра Виталия Гогунского не пустили в Грузию из-за политики. Видео © t.me / Mash
По словам авторов видео, Гогунского в тбилисском аэропорту завели в самолёт под пограничным конвоем. Позже эту информацию подтвердил каналу и директор актёра — Табриз Шахиди. По его словам, решение было принято властями страны по политическим причинам. Гогунский должен был участвовать в съёмках в Грузии, но даже не успел выйти в город, как его развернули обратно.
А ранее в Грузии заявили о миллиардных потерях в случае запрета на въезд россиянам. По словам главы правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, только в год страна будет терять порядка миллиона долларов.
Кадр из видео Mash