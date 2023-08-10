Звезду сериала "Универ" не пустили на съёмки в Грузию

Российского актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи из сериала "Универ", отказались пускать в Грузию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash , опубликовавший кадры из самолёта в Москву, на который посадили артиста.

По словам авторов видео, Гогунского в тбилисском аэропорту завели в самолёт под пограничным конвоем. Позже эту информацию подтвердил каналу и директор актёра — Табриз Шахиди. По его словам, решение было принято властями страны по политическим причинам. Гогунский должен был участвовать в съёмках в Грузии, но даже не успел выйти в город, как его развернули обратно.