"Постоянно смеёмся": Кузя раскрыл подробности съёмок нового "Универа"

Российский актёр Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в "Универе", высоко оценил работу над перезапуском сериала. По его словам, съёмки проходят в фантастической атмосфере, а участие в них принимают "мастеровитые" артисты.

"Я в восторге, у нас суперпрофессиональная команда, прекрасный сценарий, я смешнее ничего не читал за последние десять лет. <...> Мы снимаем уже неделю и постоянно смеёмся, все мастеровитые, поэтому работа идёт легко", — приводит его слова портал NEWS.ru.

Актёр рассказал, что зрителей ждёт новый образ Кузи, который из обычного студента превратился в успешного бизнесмена. При этом Гогунский признался, что роль олигарха ему далась достаточно легко.

"Комедия — самый непростой жанр, хотя сейчас проект называется драмком, ведь все уже взрослые люди, имеют детей, карьеру, поэтому, думаю, это любимый жанр русского человека", — добавил артист.