Задержанный актёр Сагиашвили прятал марихуану в трусах

Задержанный в Москве актёр Георгий Сагиашвили вёз 13 граммов марихуаны в трусах, об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, в машине с ним были две девушки. Когда полицейские остановили авто, артист так разнервничался, что сразу признался, что везёт запрещёнку. Сагиашвили задержали, а растительное вещество направили на экспертизу.