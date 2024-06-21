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21 июня, 12:55

Задержанный актёр Сагиашвили прятал марихуану в трусах

Актёр Георгий Сагиашвили. Обложка © Kinopoisk

Актёр Георгий Сагиашвили. Обложка © Kinopoisk

Задержанный в Москве актёр Георгий Сагиашвили вёз 13 граммов марихуаны в трусах, об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, в машине с ним были две девушки. Когда полицейские остановили авто, артист так разнервничался, что сразу признался, что везёт запрещёнку. Сагиашвили задержали, а растительное вещество направили на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной перевозке наркотиков без цели сбыта, она предусматривает наказание до трёх лет колонии.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Москве с подозрительным пакетиком был задержан актёр Георгий Сагиашвили, известный по сериалу "Склифосовский". А в январе в Москве с наркотиками остановили ещё одного актёра сериала "Склифосовский". У Богдана Кибалюка, по предварительным данным, нашли мефедрон.

Александра Вишнякова
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