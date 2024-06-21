В Москве задержали актёра сериала "Склифосовский", при нём нашли подозрительный пакетик В Москве задержан актёр Георгий Сагиашвили 21 июня, 12:16 Актёр Георгий Сагиашвили. Обложка © Kinopoisk

В Москве задержан актёр Георгий Сагиашвили, известный по сериалу "Склифосовский". По данным SHOT, у артиста нашли пакет с неизвестным веществом. Наркотики это или нет, сейчас выясняет экспертиза.

Как уточняет телеграм-канал, ночью 21 июня полицейские остановили в Некрасовке авто, за рулём которого был 32-летний Сагиашвили. При беседе с сотрудником актёр занервничал, его решили досмотреть и нашли пакетик с неизвестным веществом, напоминающим наркотики.

Георгий Сагиашвили известен своими ролями в сериалах "Прометей", "С нуля", "Немодельное агентство" и "Склифосовский".

А в январе в Москве с наркотиками остановили ещё одного актёра сериала "Склифосовский". У Богдана Кибалюка, по предварительным данным, нашли мефедрон.

Авторы Александра Вишнякова