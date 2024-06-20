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20 июня, 06:00

Тест: 7 шокирующих фактов о звёздах РФ — отличить правду от выдумки смогут лишь 4% фанатов

Жизнь этих знаменитостей наполнена удивительными историями, но можете ли вы отличить факты от вымысла? Пройдите этот тест, чтобы узнать о неожиданных происшествиях из мира российской эстрады!

Жизнь российских звёзд изобилует историями — от безобидных до шокирующих и ужасающих. Скандалы, скелеты в шкафу и скрытые таланты — Интернет помнит всё. Мы собрали самые интересные факты о звёздах, которые вы могли не знать, и перемешали их с выдуманными историями. Сможете ли вы сказать, какие из них правдивы, а какие слишком хороши, чтобы быть реальностью?

Хотите знать всё о невероятных сторонах жизни российских знаменитостей? Ранее мы рассказывали о 6 самых громких изменах звёзд. А для самых ненасытных Life.ru приготовил 10 фото студентки, которой Лепс сделал предложение. Уже представили, какой будет свадьба этой колоритной пары?

Тест по СССР: какого цвета в "Крокодиле Гене" было ЭТО — слабо набрать 6/6?
Тест по СССР: какого цвета в "Крокодиле Гене" было ЭТО — слабо набрать 6/6?
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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, Александр Щербак, Сергей Бобылев, Михаил Метцель. © Shutterstock / FOTODOM / VIDI Studio

Александра Иванова
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