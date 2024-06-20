Тест: 7 шокирующих фактов о звёздах РФ — отличить правду от выдумки смогут лишь 4% фанатов
Жизнь этих знаменитостей наполнена удивительными историями, но можете ли вы отличить факты от вымысла? Пройдите этот тест, чтобы узнать о неожиданных происшествиях из мира российской эстрады!
Жизнь российских звёзд изобилует историями — от безобидных до шокирующих и ужасающих. Скандалы, скелеты в шкафу и скрытые таланты — Интернет помнит всё. Мы собрали самые интересные факты о звёздах, которые вы могли не знать, и перемешали их с выдуманными историями. Сможете ли вы сказать, какие из них правдивы, а какие слишком хороши, чтобы быть реальностью?
Хотите знать всё о невероятных сторонах жизни российских знаменитостей? Ранее мы рассказывали о 6 самых громких изменах звёзд. А для самых ненасытных Life.ru приготовил 10 фото студентки, которой Лепс сделал предложение. Уже представили, какой будет свадьба этой колоритной пары?
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, Александр Щербак, Сергей Бобылев, Михаил Метцель. © Shutterstock / FOTODOM / VIDI Studio