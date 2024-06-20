Тест: 7 шокирующих фактов о звёздах РФ — отличить правду от выдумки смогут лишь 4% фанатов

Жизнь российских звёзд изобилует историями — от безобидных до шокирующих и ужасающих. Скандалы, скелеты в шкафу и скрытые таланты — Интернет помнит всё. Мы собрали самые интересные факты о звёздах, которые вы могли не знать, и перемешали их с выдуманными историями. Сможете ли вы сказать, какие из них правдивы, а какие слишком хороши, чтобы быть реальностью?