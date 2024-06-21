Семенович обвинили в романе с женатым мужчиной, у которого за душой ни гроша Журналист Мартынова: Анну Семенович обвинили в романе с женатым мужчиной 21 июня, 12:55 Анна Семенович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

Певицу Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной, который имеет кучу долгов и скрывает от артистки свою семью в Германии. Об этом рассказала в своём телеграм-канале журналист Алёна Мартынова.

То самое фото нового бойфренда Семенович, по которому его опознала жена. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

Ранее Семенович опубликовала фото с новым возлюбленным на отдыхе в Турции и видео с Премии Муз-ТВ. Так, она разместила снимок, где её спутник сидит спиной и работает за компьютером. На другом кадре видна рука мужчины с часами. По этим моментам его жена Марина и узнала своего мужа. Женщина была шокирована.

Рука нового бойфренда Семенович, по которой его опознала жена. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

"Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын? Из недвижимости у него только кредитный дом в Германии. Больше ничего. Подозреваю, что "богатый жених" живёт у Семенович и ездит на её машине", — цитирует она жену нового бойфренда Семенович Марину Ш.

Пока не ясно, в курсе ли сама артистка, что стала разлучницей, или же мужчина врал обеим женщинам. Судя по всему, у Семенович были на бойфренда огромные планы. Она признавалась в соцсети, что уже мечтает о детях, а также восхищалась тем, что наконец-то нашла человека со схожими интересами, вместе они изучают философию и эзотерику.

Новый бойфренд Семенович с женой. Фото © Telegram / "Светский хроник"

По словам Марины Ш., у её супруга нет никаких богатств, он строит в России логистические центры и сдаёт их в аренду, при этом на семью и ребёнка якобы тратит с неохотой — даёт 2000 евро в месяц. Женщина добавила, что разводиться с ней муж не собирается, как и жениться на Семенович.

Ранее Life.ru писал, что Семенович решила взбудоражить Интернет и показать свою новую фигуру. В соцсетях певица выложила видео с достижениями: на нём Анна гордо красуется в чёрном купальнике и розовом халате. Артистка написала, что работает над прессом и считает себя красоткой.

Авторы Татьяна Миссуми