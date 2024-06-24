"Идите уже в ***": Самбурская жёстко ответила фанатам про одиночество, послав всех в одно место

«Такая женщина — и без пары», — типичные комментарии под постами Настасьи Самбурской, считающей себя чуть ли не самой сексуальной артисткой России и активно это демонстрирующей. Но, похоже, терпение актрисы лопнуло, и на бестактные вопросы поклонников звезда теперь отвечает матом. Хотя, посылая неугодных, проболталась, что мужик-то есть!

Недавно сексапильная светская львица и бывшая звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская взорвалась от негодования из-за бестактных, на её взгляд, вопросов про личную жизнь и жёстко ответила фанатке.

"Больше не одинока": Настасья Самбурская призналась, что мужчина у неё есть. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

«Почему такая женщина до сих пор одинока», — поинтересовалась поклонница под новым постом звезды в социальных сетях. На что Настасья разозлилась и обрушилась праведным гневом, жёстко отвечая на этот комментарий следующее: «Идите уже в п*зду».

На этом можно было и закончить, но в порыве ярости Самбурская всё же проболталась, что и не одинока вовсе. «Если я вам его не показываю, это не значит, что у меня его нет!», — ответила актриса.

Самбурская злобно послала в одно место поклонников, а заодно сказала, что не одинока. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya