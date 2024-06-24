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24 июня, 11:25

"Идите уже в ***": Самбурская жёстко ответила фанатам про одиночество, послав всех в одно место

Настасье давно уже перемывают косточки, мол, такая красивая и роковая, но до сих пор одинокая. Или уже занятая? На этот раз актриса не только отправила надоедливых комментаторов куда подальше, но и обмолвилась, что сердце её занято.

«Такая женщина — и без пары», — типичные комментарии под постами Настасьи Самбурской, считающей себя чуть ли не самой сексуальной артисткой России и активно это демонстрирующей. Но, похоже, терпение актрисы лопнуло, и на бестактные вопросы поклонников звезда теперь отвечает матом. Хотя, посылая неугодных, проболталась, что мужик-то есть!

Недавно сексапильная светская львица и бывшая звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская взорвалась от негодования из-за бестактных, на её взгляд, вопросов про личную жизнь и жёстко ответила фанатке.

"Больше не одинока": Настасья Самбурская призналась, что мужчина у неё есть. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

«Почему такая женщина до сих пор одинока», — поинтересовалась поклонница под новым постом звезды в социальных сетях. На что Настасья разозлилась и обрушилась праведным гневом, жёстко отвечая на этот комментарий следующее: «Идите уже в п*зду».

На этом можно было и закончить, но в порыве ярости Самбурская всё же проболталась, что и не одинока вовсе. «Если я вам его не показываю, это не значит, что у меня его нет!», — ответила актриса.

Самбурская злобно послала в одно место поклонников, а заодно сказала, что не одинока. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Самбурская злобно послала в одно место поклонников, а заодно сказала, что не одинока. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

И от этого теперь всем стало только интереснее, а как давно Настасья обзавелась поклонником? Кто он, сколько лет, кем работает, когда и как познакомились? Наверное, если ещё пару раз вывести Самбурскую из себя, то она на злобу дня выложит совместное фото с любимым мужчиной? Будем ждать!

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Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Елизавета Терешкова
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