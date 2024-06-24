Звёзд шоу "Пацанки" избили в Москве

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в баре на Покровском бульваре. "Пацанки" вместе с тремя подругами вступили в конфликт с одним из посетителей, который и начал драку. В результате разборок у Кузнецовой образовалась гематома на голове. Девушку в состоянии средней степени тяжести отправили в больницу, где ей провели обследование. Медики не выявили у Бэллы черепно-мозговую травму, поэтому её выписали и отправили домой. Из-за чего начался конфликт, пока не известно. По факту случившегося полиция проводит проверку. В свою очередь Купер рассказала в соцсетях, что у неё был украден телефон. При этом сам факт избиения мужчиной она опровергла.