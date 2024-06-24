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24 июня, 11:07

Звёзд шоу "Пацанки" избили в Москве

Mash: В Москве избили участниц шоу "Пацанки" Кузнецову и Купер

Бэлла Кузнецова (слева) и Костья Купер. Обложка © Telegram / kostyakasper1989

Бэлла Кузнецова (слева) и Костья Купер. Обложка © Telegram / kostyakasper1989

Участниц пятого сезона шоу "Пацанки" Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили в Москве. Подробности сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в баре на Покровском бульваре. "Пацанки" вместе с тремя подругами вступили в конфликт с одним из посетителей, который и начал драку. В результате разборок у Кузнецовой образовалась гематома на голове. Девушку в состоянии средней степени тяжести отправили в больницу, где ей провели обследование. Медики не выявили у Бэллы черепно-мозговую травму, поэтому её выписали и отправили домой. Из-за чего начался конфликт, пока не известно. По факту случившегося полиция проводит проверку. В свою очередь Купер рассказала в соцсетях, что у неё был украден телефон. При этом сам факт избиения мужчиной она опровергла.

Ранее Life.ru сообщал, что участница шоу "Пацанки" Александра Петрова избила молотком и ногами пьяного соседа, шумевшего под окнами. Пострадавшего госпитализировали, у него подозрение на сотрясение головного мозга. Избитый сосед написал на 26-летнюю девушку заявление в полицию.

24-летнюю участницу шоу "Пацанки" признали виновной в хранении наркотиков
24-летнюю участницу шоу "Пацанки" признали виновной в хранении наркотиков
Наталья Исакова
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