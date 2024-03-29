24-летнюю участницу шоу "Пацанки" признали виновной в хранении наркотиков
Участница "Пацанок" Клочкова получила 3 года условно за хранение мефедрона
Участница шоу "Пацанки" Юанна Клочкова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / punchkillah
В Санкт-Петербурге 24-летняя участница шоу "Пацанки" Юанна Клочкова получила три года условного срока за хранение мефедрона массой более трёх грамм. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Санкт-Петербурга.
"Суд установил, что 25 января 2024 года Клочкова до момента её задержания сотрудниками полиции у д. 11 по ул. Академика Харитона хранила в целях личного потребления в правом кармане куртки наркотическое средство мефедрон массой свыше трёх грамм", — рассказали в ведомстве.
Девушка ожидала прибытия автобуса на остановке на улице Академика Харитона. В кармане у неё находился свёрток с веществом. На горизонте показалась патрульная машина, и девушка выбросила мефедрон подальше от себя. Полицейские заметили возню, остановились, подобрали наркотики и задержали Клочкову.
Участница четвёртого сезона реалити-шоу рассказала, что покупала запрещённое вещество для личного пользования. Девушка признала вину, но на суде отказалась от дачи показаний. Её признали виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Фигурантку приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Ранее актриса Рамиля Искандер признала свою вину в покушении на сбыт наркотиков в суде города Пензы. В сентябре у артистки нашли кокаин, амфетамин массой по 0,05 грамма, а также два килограмма мефедрона под обшивкой двери в её автомобиле.