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29 марта, 12:34

24-летнюю участницу шоу "Пацанки" признали виновной в хранении наркотиков

Участница "Пацанок" Клочкова получила 3 года условно за хранение мефедрона

Участница шоу "Пацанки" Юанна Клочкова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / punchkillah

Участница шоу "Пацанки" Юанна Клочкова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / punchkillah

В Санкт-Петербурге 24-летняя участница шоу "Пацанки" Юанна Клочкова получила три года условного срока за хранение мефедрона массой более трёх грамм. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Санкт-Петербурга.

"Суд установил, что 25 января 2024 года Клочкова до момента её задержания сотрудниками полиции у д. 11 по ул. Академика Харитона хранила в целях личного потребления в правом кармане куртки наркотическое средство мефедрон массой свыше трёх грамм", — рассказали в ведомстве.

Девушка ожидала прибытия автобуса на остановке на улице Академика Харитона. В кармане у неё находился свёрток с веществом. На горизонте показалась патрульная машина, и девушка выбросила мефедрон подальше от себя. Полицейские заметили возню, остановились, подобрали наркотики и задержали Клочкову.

Участница четвёртого сезона реалити-шоу рассказала, что покупала запрещённое вещество для личного пользования. Девушка признала вину, но на суде отказалась от дачи показаний. Её признали виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Фигурантку приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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Ранее актриса Рамиля Искандер признала свою вину в покушении на сбыт наркотиков в суде города Пензы. В сентябре у артистки нашли кокаин, амфетамин массой по 0,05 грамма, а также два килограмма мефедрона под обшивкой двери в её автомобиле.

Владимир Озеров
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