24-летнюю участницу шоу "Пацанки" признали виновной в хранении наркотиков

В Санкт-Петербурге 24-летняя участница шоу "Пацанки" Юанна Клочкова получила три года условного срока за хранение мефедрона массой более трёх грамм. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Санкт-Петербурга.

"Суд установил, что 25 января 2024 года Клочкова до момента её задержания сотрудниками полиции у д. 11 по ул. Академика Харитона хранила в целях личного потребления в правом кармане куртки наркотическое средство мефедрон массой свыше трёх грамм", — рассказали в ведомстве.

Девушка ожидала прибытия автобуса на остановке на улице Академика Харитона. В кармане у неё находился свёрток с веществом. На горизонте показалась патрульная машина, и девушка выбросила мефедрон подальше от себя. Полицейские заметили возню, остановились, подобрали наркотики и задержали Клочкову.