Задержанная за наркотики актриса Искандер признала вину в суде
ТАСС: Актриса Рамиля Искандер признала вину по делу о наркотиках в суде Пензы
Актриса Рамиля Искандер. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Актриса Рамиля Искандер (урождённая Хисамова) признала свою вину в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили на заседании Первомайского районного суда Пензы.
"Вину признаю, глубоко раскаиваюсь", — приводит ТАСС слова актрисы.
Искандер является заслуженной артисткой РФ, она снялась более чем в 20 фильмах, в том числе в кинокартине "Царь" режиссёра Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.
Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина в сентябре. Запрещённые вещества обнаружили во время обыска у неё дома и в машине, было возбуждено уголовное дело. Искандер согласилась пойти на сделку со следствием и с потрохами сдала своего подельника. В настоящее время актриса находится под стражей. Адвокат оценил её шансы избежать 20 лет тюрьмы.