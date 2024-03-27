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27 марта, 11:22

Задержанная за наркотики актриса Искандер признала вину в суде

ТАСС: Актриса Рамиля Искандер признала вину по делу о наркотиках в суде Пензы

Актриса Рамиля Искандер. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Актриса Рамиля Искандер. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Актриса Рамиля Искандер (урождённая Хисамова) признала свою вину в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили на заседании Первомайского районного суда Пензы.

"Вину признаю, глубоко раскаиваюсь", — приводит ТАСС слова актрисы.

Искандер является заслуженной артисткой РФ, она снялась более чем в 20 фильмах, в том числе в кинокартине "Царь" режиссёра Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.

Арестованную актрису Искандер заподозрили в закладке килограммов наркотиков в лесу
Арестованную актрису Искандер заподозрили в закладке килограммов наркотиков в лесу

Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина в сентябре. Запрещённые вещества обнаружили во время обыска у неё дома и в машине, было возбуждено уголовное дело. Искандер согласилась пойти на сделку со следствием и с потрохами сдала своего подельника. В настоящее время актриса находится под стражей. Адвокат оценил её шансы избежать 20 лет тюрьмы.

Дарья Нарыкова
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