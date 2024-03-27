Задержанная за наркотики актриса Искандер признала вину в суде

Актриса Рамиля Искандер (урождённая Хисамова) признала свою вину в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили на заседании Первомайского районного суда Пензы.

Искандер является заслуженной артисткой РФ, она снялась более чем в 20 фильмах, в том числе в кинокартине "Царь" режиссёра Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.