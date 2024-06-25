Эксперт раскрыл, по каким жестам можно выявить лжеца

Невербальные сигналы вашего собеседника могут сигнализировать о лжи. Среди признаков почёсывание волос, потирание уха и носа, частое моргание, активная жестикуляция. Само действие не очень важно, но стоит обращать внимание, если оно несвойственно собеседнику, рассказал кандидат педагогических наук, эксперт по ораторскому искусству Николай Никифоров.

Если вы подозреваете, что вам говорят неправдивые вещи, стоит задать дополнительные уточняющие вопросы, советует эксперт в беседе с "Газетой.ru".

"Обычно лжец начинает путаться, допускать ошибки в своих высказываниях, нервничать. Можно поделиться своими мыслями и сомнениями по теме обсуждения. Таким образом собеседник поймёт, что вы не "повелись" на его домыслы. И даже если не раскроет все карты, то точно будет осторожнее с аргументами, которые противоречат истине", — отметил эксперт.