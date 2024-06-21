Не только разбитое сердце: Какую опасность таят курортные романы с точки зрения психологии

Курортные романы, хотя и кажутся невинным приключением, могут представлять опасность с психологической точки зрения. Одна из главных неблагоприятных особенностей такой любви — создание ложных иллюзий. В атмосфере отпуска, когда всё кажется беззаботным, люди склонны к идеализации партнёра, игнорированию критических моментов и поспешным решениям. А когда они возвращаются в реальность, оказывается, что эта связь не выдерживает испытаний обычной жизнью.

Кроме того, курортные романы зачастую характеризуются недолгим сроком существования. Люди редко задумываются о будущем и длительном партнёрстве, они наслаждаются моментом и не думают о том, что будет после отпуска. Возникает иллюзия близости.

В чём заключается опасность курортного романа помимо безответной любви и скорого расставания? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Gladkov

"Такие отношения могут стать причиной разочарования и горя, особенно если одна из сторон начнёт вкладывать в них себя больше, чем другая", — рассказывает Life.ru эксперт. И затем добавляет, что важно понимать: если у человека происходит разрыв отношений ещё в отпуске, он воспринимает это как смерть.

Психолог Ольга Шарм отмечает, что для тела требуется время, чтобы пройти через этот процесс утраты и восстановиться. Также разрыв курортного романа может вызвать серьёзные проблемы с самооценкой. Он или она может почувствовать себя недостойным любви, недостаточно привлекательным или недостойным внимания. Эти чувства могут быть связаны с поиском недостающей любви из прошлого, например отцовской или материнской.

Психолог также считает, что вовлечение в курортный роман может привести к внутреннему конфликту и чувству вины из-за неверного поведения по отношению к супругу, что потенциально подрывает доверие и устойчивость брака. "Это чувство вины может нанести вред психическому здоровью человека, вызывая постоянные муки совести и беспокойство о возможных последствиях", — подчёркивает эксперт.

Как неудавшийся курортный роман может испортить жизнь человеку? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mirelle

Существует также опасность встретить мошенников, которые могут обещать любовь, предлагать брак, но затем исчезнут, достигнув своих корыстных целей. Психолог напоминает, что крайне важно быть бдительным и осторожным, особенно если новый знакомый слишком быстро делает серьёзные предложения или просит о финансовой помощи. "Необходимо проверять информацию и избегать передачи денег или ценностей людям, которых вы знаете недостаточно хорошо", — предостерегает эксперт.