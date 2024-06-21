Не только разбитое сердце: Какую опасность таят курортные романы с точки зрения психологии
Лето, море, хорошее настроение и новые люди вокруг — многие не могут удержаться от соблазна не только вступить в интимную связь, но и закрутить курортный роман. Но так ли безобидна "любовь на пару недель в отпуске", или из-за скорого расставания могут начаться проблемы?
Курортные романы, хотя и кажутся невинным приключением, могут представлять опасность с психологической точки зрения. Одна из главных неблагоприятных особенностей такой любви — создание ложных иллюзий. В атмосфере отпуска, когда всё кажется беззаботным, люди склонны к идеализации партнёра, игнорированию критических моментов и поспешным решениям. А когда они возвращаются в реальность, оказывается, что эта связь не выдерживает испытаний обычной жизнью.
Кроме того, курортные романы зачастую характеризуются недолгим сроком существования. Люди редко задумываются о будущем и длительном партнёрстве, они наслаждаются моментом и не думают о том, что будет после отпуска. Возникает иллюзия близости.
В чём заключается опасность курортного романа помимо безответной любви и скорого расставания? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Gladkov
"Такие отношения могут стать причиной разочарования и горя, особенно если одна из сторон начнёт вкладывать в них себя больше, чем другая", — рассказывает Life.ru эксперт. И затем добавляет, что важно понимать: если у человека происходит разрыв отношений ещё в отпуске, он воспринимает это как смерть.
Психолог Ольга Шарм отмечает, что для тела требуется время, чтобы пройти через этот процесс утраты и восстановиться. Также разрыв курортного романа может вызвать серьёзные проблемы с самооценкой. Он или она может почувствовать себя недостойным любви, недостаточно привлекательным или недостойным внимания. Эти чувства могут быть связаны с поиском недостающей любви из прошлого, например отцовской или материнской.
Психолог также считает, что вовлечение в курортный роман может привести к внутреннему конфликту и чувству вины из-за неверного поведения по отношению к супругу, что потенциально подрывает доверие и устойчивость брака. "Это чувство вины может нанести вред психическому здоровью человека, вызывая постоянные муки совести и беспокойство о возможных последствиях", — подчёркивает эксперт.
Как неудавшийся курортный роман может испортить жизнь человеку? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mirelle
Существует также опасность встретить мошенников, которые могут обещать любовь, предлагать брак, но затем исчезнут, достигнув своих корыстных целей. Психолог напоминает, что крайне важно быть бдительным и осторожным, особенно если новый знакомый слишком быстро делает серьёзные предложения или просит о финансовой помощи. "Необходимо проверять информацию и избегать передачи денег или ценностей людям, которых вы знаете недостаточно хорошо", — предостерегает эксперт.
Таким образом, курортный роман имеет свои опасности с психологической точки зрения. Важно помнить, что такие отношения могут быть лёгкими и непринуждёнными, но также могут принести много разочарования и боли. Поэтому важно быть осмотрительным и реалистичным в своих ожиданиях от курортного романа и не уделять ему слишком много внимания, осознавая, что это всего лишь краткое приключение на фоне отдыха. А ещё не стоит сразу бросаться в постель к незнакомцу или заниматься небезопасным сексом, потому что это точно приведёт к ужасным последствиям, о которых Life.ru уже рассказал на примерах из жизни беспечных людей.
"Любовь и голуби" (1984), режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk, © Freepik / lifeforstock