Психолог назвала 5 способов перестать нервничать по пустякам Психолог Шарова: Йога и поход в театр помогут справиться с тревожностью 21 июня, 10:20 Йога и поход в театр помогут справиться с тревожностью. Обложка © Freepik.com / gpointstudio

Заболел ребёнок, на работе пытаются подсидеть, поругались с родными — мало кого оставляют равнодушным житейские проблемы. Прибавим сюда ещё и треволнения, которые противными комарами зудят в голове: "А если не выплачу ипотеку? Что делать, если сын не поступит?" Как говорит психолог Дарья Шарова, на самом деле тревожиться — нормально, но до определённого момента. Эксперт объяснила Life.ru, когда этот момент наступает.

Тревожность — это реакция организма на некую угрожающую ситуацию. В меру она даже полезна, потому что организм мобилизует ресурсы, чтобы преодолеть проблемы. Но нервничать "в меру" умеют не все: чаще человек зацикливается на событии, накручивает себя до катастрофических масштабов. У него зашкаливают и кортизол, и адреналин — гормоны стресса и страха. Тут уже ни здравых мыслей, ни спокойствия. Руки дрожат, дыхание сбивается, сердце готово выскочить из груди. Дарья Шарова Психолог

Это симптомы того, что тревога разрослась и человек не может выйти из её замкнутого круга. Дарья Шарова назвала способы совладать с этим состоянием.

Медитация. Она успокаивает не только разум, но и тело, запуская процесс саморегуляции. При медитации у человека активируется префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за эмоциональный контроль. Уровень тревожности снижается — и можно мыслить объективно, реально оценивая события.

Спорт. Любой — от бега и бокса до йоги. По словам психолога, спорт провоцирует выработку эндорфинов, а эти гормоны, по сути, "антиподы" кортизола. Они помогают немного уравновесить физический тремор от тревожности. Во время занятий спортом вы отвлекаетесь от тревожных мыслей и фокусируетесь на настоящем моменте, а значит, помогаете мозгу "очиститься" от негативных событий.

Расклад по полочкам. Чаще всего мы нервничаем из-за неизвестности. Вспомните экзамены: трясётесь перед аудиторией, пока не знаете, какой билет достанется и сильно ли лютует экзаменатор. В обычной жизни это тоже работает. Если вы нервничаете из-за какой-то ситуации, постарайтесь узнать о ней как можно больше. В один столбец запишите всё плохое, что может случиться, во второй — варианты решения проблемы. Мозг фокусируется на том, что он "подготовился", и немного расслабляется, подчеркнула Шарова.

Максимум общения. Сидеть дома в одиночестве и листать социальные сети успешных людей — словно распалять себя: я несчастен, смотреть, как живут другие, — мой предел. Вместо этого ведите активную социальную жизнь: ходите с друзьями, родственниками в кино, в театры, на выставки. Регулярное взаимодействие с другими людьми — мощнейший источник и ресурс для победы над тревожностью.

Мышечная релаксация. Массаж или дыхательные упражнения эффективно снимают возбуждение, характерное для состояния тревоги, помогают телу расслабиться. Как только это произойдёт, вы сразу заметите, что мозговой "туман" рассеялся и появилось состояние определённости и понимания, что делать дальше.

"Используя эти стратегии, не забывайте, что постоянная забота о себе — это главный способ преодоления тревожности. Критически важно соблюдать режим сна и питания, отдыхать. Отсутствие заботы о себе ведёт к постоянному стрессу и всем связанным с ним проблемам, в том числе бессоннице, перееданию и так далее", — заключила специалист.

Авторы Андрей Горяничев