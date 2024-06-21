Врач в День йоги объяснила, кому эта практика противопоказана Врач Демьяновская: При варикозе противопоказаны некоторые позы йоги 21 июня, 09:56 21 июня отмечается День йоги. Обложка © Freepik.com / alexeyzhilkin

21 июня отмечается День йоги. Она включает типы нагрузок, свойственные фитнесу и гимнастике (баланс, кардио и силовая нагрузка), и влияет на здоровье так же, как любая другая физическая активность, способствуя общему оздоровлению организма. Однако её не зря называют духовной практикой: тренеры не только делают упор на физическую составляющую упражнений, как, например, в спокойных тренировках по пилатесу, но и учат правильно дышать, слушать своё тело, расслабляться. Однако даже такая, казалось бы, "спокойная" нагрузка может быть противопоказана. Об этом Life.ru рассказала невролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Считается, что йога особенно полезна беременным женщинам. Это не совсем так. Беременность, менструация, некоторые заболевания, например нарушения венозного оттока, — это состояния, при которых йога, в отличие от других видов спорта, может принести пользу: избавит от дискомфорта, научит расслабляться, улучшит кровоснабжение и лимфоотток. Но важно понимать, что занятия должны быть адаптированными, базовые тренировки в таких случаях не только не помогут, но и принесут вред. Екатерина Демьяновская Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

При варикозной болезни противопоказаны некоторые позы на баланс, долгие асаны стоя, во время менструации нельзя напрягать мышцы живота, делать прогибы назад и скручивания. Противопоказания во время беременности ещё более многочисленны и зависят от триместра и самочувствия. Поэтому, чтобы йога принесла пользу, врач советует выбирать специально разработанные для этого программы (например, йога для беременных) либо заниматься с инструктором.

У йоги есть и другие противопоказания. В занятиях стоит сделать перерыв, если обострилось хроническое заболевание, недавно сделали операцию, повысилась температура, начался кашель. Также не стоит начинать тренировки в состоянии физического переутомления, в остром периоде травм, ОРВИ. Сначала нужно дождаться полного выздоровления и нормализации состояния.

Также не стоит заниматься этими практиками при тяжёлых болезнях опорно-двигательного аппарата, анемии, нарушениях в работе сердца и кровеносной системы, воспалительных поражениях суставов, плохо контролируемой гипертонической болезни, эпилепсии и серьёзных психических расстройствах. Любой подобный диагноз в медкарте — повод проконсультироваться с лечащим врачом и приступать к занятиям йогой только с его одобрения и по индивидуальным рекомендациям.

А вот для пожилых людей без вышеперечисленных заболеваний йога может быть очень полезна. С возрастом ухудшается координация движений, в меньшем количестве вырабатываются гормоны, которые отвечают за сохранение мышечной и костной массы, могут развиться сердечно-сосудистые, обменные, суставные заболевания, поэтому другие виды спорта часто противопоказаны. Систематические занятия йогой помогают поддерживать физическую форму, а медитативная часть тренировок способствует сохранению когнитивных способностей.

Йога также может стать хорошим стартом в любительский спорт для изначально физически неподготовленных людей, полезна в период реабилитации после травм и некоторых ортопедических, нейрохирургических операций, длительного периода малоподвижности.

Кстати, именно йога пользуется наибольшей популярностью из всех видов спорта у россиянок. Ею занимаются 25% женщин. Также представительницы слабого пола увлекаются даже бильярдом, компьютерным спортом, фехтованием и автогонками.

Авторы Андрей Горяничев