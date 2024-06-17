Психолог оценила, какой отпуск полезнее: один длинный или несколько коротких
Эксперт Александрова: Короткие, но частые отпуска дают психологический комфорт
Короткие, но частые отпуска дают психологический комфорт. Обложка © Freepik.com
В современном ритме жизни вопрос об оптимальном отдыхе становится всё более актуальным. Что лучше для организма: один продолжительный отпуск или несколько коротких перерывов в течение года? На этот вопрос Life.ru ответила психолог, сексолог, основатель крупнейшей школы семейных ценностей "Точка G" Евгения Александрова.
По словам эксперта, у обоих вариантов есть плюсы. Рассмотрим их ниже.
Плюсы длинного отпуска:
- Глубокая релаксация. Продолжительный отдых позволяет полностью отключиться от рабочих задач и повседневных забот, погружая вас в атмосферу покоя.
- Время на восстановление. Длительный отпуск даёт возможность организму и психике восстановиться более эффективно, что снижает риск профессионального выгорания.
Плюсы нескольких коротких отпусков:
- Частые перезагрузки. Несколько коротких перерывов в течение года позволяют регулярно обновлять силы и сохранять высокий уровень энергии.
- Гибкость. Если на вашем месте работы предусмотрено разделение отпуска по неделе, то короткие отпуска легче вписать в рабочий график, что позволяет избежать накопления усталости.
- Психологический комфорт. Частые поездки или выходные снижают стресс и помогают поддерживать позитивное настроение.
Оптимальный вариант — сочетать большие отпуска для глубокого восстановления с короткими перерывами для регулярной перезагрузки организма и поддержания эмоционального равновесия. Выбирайте тот вариант, который лучше соответствует вашему образу жизни и индивидуальным потребностям. Ведь самое главное — уделить внимание и время качественному отдыху, нежели его игнорировать вовсе.
Кстати, большая часть граждан России считает, что хороший отдых должен по продолжительности быть не короче месяца. 31% участников исследования полагают, что именно четыре недели отпуска — идеальная длительность каникул, 27% считают, что и этого мало, 17% хватило бы трёх недель, а две недели устраивают только 13% опрошенных.