Психолог оценила, какой отпуск полезнее: один длинный или несколько коротких Эксперт Александрова: Короткие, но частые отпуска дают психологический комфорт 17 июня, 10:38 Короткие, но частые отпуска дают психологический комфорт. Обложка © Freepik.com

В современном ритме жизни вопрос об оптимальном отдыхе становится всё более актуальным. Что лучше для организма: один продолжительный отпуск или несколько коротких перерывов в течение года? На этот вопрос Life.ru ответила психолог, сексолог, основатель крупнейшей школы семейных ценностей "Точка G" Евгения Александрова.

По словам эксперта, у обоих вариантов есть плюсы. Рассмотрим их ниже.

Плюсы длинного отпуска: Глубокая релаксация. Продолжительный отдых позволяет полностью отключиться от рабочих задач и повседневных забот, погружая вас в атмосферу покоя.

Время на восстановление. Длительный отпуск даёт возможность организму и психике восстановиться более эффективно, что снижает риск профессионального выгорания.

Плюсы нескольких коротких отпусков: Частые перезагрузки. Несколько коротких перерывов в течение года позволяют регулярно обновлять силы и сохранять высокий уровень энергии.

Гибкость. Если на вашем месте работы предусмотрено разделение отпуска по неделе, то короткие отпуска легче вписать в рабочий график, что позволяет избежать накопления усталости.

Психологический комфорт. Частые поездки или выходные снижают стресс и помогают поддерживать позитивное настроение.

Оптимальный вариант — сочетать большие отпуска для глубокого восстановления с короткими перерывами для регулярной перезагрузки организма и поддержания эмоционального равновесия. Выбирайте тот вариант, который лучше соответствует вашему образу жизни и индивидуальным потребностям. Ведь самое главное — уделить внимание и время качественному отдыху, нежели его игнорировать вовсе. Евгения Александрова Психолог, сексолог, основатель крупнейшей школы семейных ценностей "Точка G"

Кстати, большая часть граждан России считает, что хороший отдых должен по продолжительности быть не короче месяца. 31% участников исследования полагают, что именно четыре недели отпуска — идеальная длительность каникул, 27% считают, что и этого мало, 17% хватило бы трёх недель, а две недели устраивают только 13% опрошенных.

Авторы Андрей Горяничев