Чем опасен случайный секс: 5 примеров из жизни, которые отобьют у вас охоту к половым излишествам

Секс с незнакомцами может быть опасен по нескольким причинам. Во-первых, это в силах повлечь за собой риск заражения половыми инфекциями, такими как ВИЧ, гонорея, хламидиоз, сифилис и другие. Без должной защиты — презервативов — риск передачи или заражения инфекцией значительно возрастает.

Кроме того, секс с незнакомцами может привести к нежелательной беременности, особенно если не используется контрацепция. Эмоциональные риски также существуют, так как участие в близости без должного знакомства с партнёром может вызвать чувство стыда, вины или психологическую травму. А какие ещё есть минусы у разового "перепихона"?

1. Любителей быстрого секса считают распутными даже они сами

Чем опасен незапланированный секс с незнакомцами. Фото © Unsplash / Deon Black

23-летняя девушка на форуме Reddit рассказала, как излишняя откровенность стоила ей отношений. Она познакомилась в Интернете с 30-летним парнем, две недели общалась с ним онлайн, а потом месяц встречалась. Сексом пара занялась после пятого свидания.

Чуть позже близкая подруга рассказала девушке, что парень оказался её знакомым. В личном разговоре он назвал героиню слишком доступной и признался, что не собирается строить с ней серьёзные отношения. Всё из-за историй рассказчицы о своём прошлом.

В студенческие годы она часто выезжала за границу и сразу же находила там половых партнёров. Случайным сексом она занималась по три-четыре раза в неделю — и без задней мысли поделилась этим опытом с новым знакомым. Но парень не оценил биографию девушки: больше они не общались.

2. Иногда это больше похоже на изнасилование

Случайный секс: минусы, которые заставят вас передумать. Фото © Unsplash / Mika Baumeister

На том же Reddit обсуждают, как доступность порно повлияла на половые отношения с незнакомыми людьми. Сообщают, что в последние годы мужчины во время первого секса стали вести себя гораздо жёстче.

По мнению девушек, искушённых в случайных связях, во всём виноват откровенный контент. Якобы он становится образцом сексуального поведения для мужчин. В результате они начинают вести себя более развязно во время полового акта уже на первом свидании.

"Меня так чуть трижды не изнасиловали", — признаётся одна из участниц обсуждения. Но уточняет: "Правда, я не поняла, действительно ли они пытались это сделать". Сомнения закрались в голову девушки из-за агрессивных действий случайных партнёров. Они сразу же начинали раздеваться и всякий раз пытались повалить её на кровать. Ей приходилось кричать "нет" и даже бить их руками, чтобы это остановить.

3. Стремление к экспериментам может привести к разрушению семьи

Как сиюминутная радость близости с незнакомцем может стоить отношений. Фото © Unsplash / Fred Moon

Случайный секс не всегда спонтанен: иногда к нему приводит стечение хоть и неприятных, но вполне логичных обстоятельств. Так было и с Венелиной Марининой. Она двадцать лет прожила с мужем душа в душу, но во время пандемии пара перестала получать удовольствие от близости.

Муж и жена решились на эксперимент: секс втроём. Они нашли девушку, сняли номер в отеле и совершили половой акт. В течение следующих нескольких дней семейные отношения только ухудшились. Супруг стал буквально избегать Венелину. Таким холодным он с ней ещё никогда не был.

"Запланированная" измена не возымела желаемого эффекта. Вместо того чтобы раздуть угасший огонь страсти, супруги окончательно его потушили. "Он просто перестал меня хотеть, и я не понимаю почему", — сокрушалась Маринина. "В следующий раз пусть третьим будет мужчина, а не женщина", — посоветовали ей в комментариях.

4. Есть риск тяжело заболеть и никогда не вылечиться

Секс с незнакомцами влечёт за собой риск заражения половыми инфекциями, такими как ВИЧ, гонорея, хламидиоз, сифилис и другие. Фото © Unsplash / Bret Kavanaugh

Герой следующей поучительной истории познакомился в соцсетях с девушкой и позвал её отдохнуть на Чёрном море. Курортный роман ожидаемо увенчался сексом. Правда, контакт был незащищённым — и это тот самый случай, когда полагаться на авось точно не стоило.

Через некоторое время после возвращения домой молодой человек почувствовал себя плохо. У него поднялась температура и воспалились лимфоузлы. В поликлинике ловеласа сразу же отправили сдавать тест на ВИЧ, и анализ оказался положительным.

Сначала парень впал в ступор, но потом отправился в СПИД-центр, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Пока ждал результаты, проштудировал всю информацию о болезни и успокоился. Он выяснил, что с ВИЧ можно жить почти так же, как без него, если следовать всем инструкциям.

Повторный анализ оказался положительным. С этого времени герой истории привёл свою жизнь в чувство и прекратил любые случайные связи. Он попытался связаться с девушкой, которая его заразила, но она так и не ответила.

5. Женщина внезапно может стать матерью

Фото © Unsplash / CDC

37-летняя участница женского форума тоже решила поделиться своей драмой. Она два раза разводилась и после второго рухнувшего брака полностью закрылась от мужчин. Начала вести уединённый образ жизни, стала "кошатницей".

Новые отношения не клеились — ей всё время казалось, что очередное предательство неизбежно. Но порой катастрофически не хватало мужской ласки. В один из тоскливых осенних вечеров после пары рюмок коньяка женщина зашла на сайт знакомств. Втянулась в переписку с незнакомцем, который оказался интересным собеседником. И не смогла устоять от продолжения.