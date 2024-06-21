Всё осознал: Названы три причины, почему бывший возвращается после расставания

Если на горизонте спустя долгое время после расставания появляется бывший мужчина, то у женщины из-за этого могут возникнуть смешанные чувства, которые способствуют принятию необдуманных решений. Психолог Алевтина Матвеева в беседе с "Вечерней Москвой" заявила, что экс-бойфренд в таких случаях пытается вернуться по трём причинам.

По её словам, представитель сильной половины человечества мог осознать свои ошибки, ставшие причиной расставания, и решил их исправить. В таком случае, если у женщины остались чувства, можно дать второй шанс.

"Но главное, чтобы мужчина действительно провёл работу над собой и своим поведением, чтобы избежать конфликтов, которые были раньше", — считает эксперт.

Помимо того, экс-партнёр может почувствовать ностальгию по отношениям или сильную тоску из-за бывшей, поэтому, возможно, эмоции и тёплые воспоминания подтолкнут его к возвращению. Психолог заявила, что в таком случае важно помнить о том, чтобы решение мужчины было построено не только на тёплых воспоминаниях. В этом случае тоже важна "работа над ошибками", а иначе история может повториться.

В качестве третьей причины эксперт сообщила, что за время расставания он мог попробовать строить отношения с другими дамами, но разочаровался в них. Матвеева убеждена, что такие случаи нередки.

Собеседница издания отметила, что ключевым аспектом восстановления отношений является честное и открытое общение, в рамках которого получится обсудить прошлые проблемы и искать компромиссы. Она также сообщила, что со временем люди меняются и переоценивают свои ценности.

"Но важно взвесить все за и против, прежде чем принимать окончательное решение сойтись с бывшим мужчиной. Необходимо обсудить свои чувства и намерения с бывшим, чтобы разобраться в обстоятельствах и принять осознанное решение", — подчеркнула Матвеева.