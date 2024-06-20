3 книги, которые нужно прочитать после 50, — молодёжь их смысла не поймёт

Вспомните себя в 18 — какими вы были? Юными и наверняка мало понимающими в жизни. Не зря многие известные произведения писатели создали уже в зрелом возрасте. Порой молодому человеку трудно что-то объяснить и донести, не потому что он глуп. Дело в житейском опыте. Если книгу тяжело понять, не стоит себя принуждать, лучше отложить её на полочку и прочитать во второй половине жизни. Life.ru рассказал, какие книги не стоит читать молодёжи, но обязательно нужно прочитать людям за 50.

"Элегантность ёжика" — Мюриель Барбери

Фото © "Ежик" (2009), режиссёр Мона Ашаш, сценаристы Мона Ашаш, Мюриель Барбери / Kinopoisk

Каждый любит так, как умеет. Для кого-то любовь заключается в дорогих подарках, а для кого-то — в чашке кофе на завтрак. Кто-то до определённого возраста и вовсе знать не хочет о любви. Конечно, прожить полжизни без второй половинки очень тяжело, зато влюбиться в зрелом возрасте — это что-то особенное.

"Очень рекомендую познакомиться с прекрасным романом французской писательницы Мюриель Барбери "Элегантность ёжика". Это произведение понравится не только тем, кто увлечён Францией, но и тем, кто любит русскую классику, так как в книге много отсылок ко Льву Толстому, которого обожает сама Барбери. Но, конечно, основная интрига — это любовная линия между главной героиней — консьержкой Рене — и её японским соседом Какуро", — рассказал Владимир Баранов, эксперт в области истории литературы.

"Фауст" — Иоганн Вольфганг фон Гёте

Фото © "Фауст" (2011), режиссёр Александр Сокуров, сценаристы Юрий Арабов, Александр Сокуров и др. / Kinopoisk

В начале произведения главному герою под 60 лет, но его душа всё ещё требует приключений. Ведьма помогает мужчине помолодеть на 30 лет. С этого момента начинается увлекательное повествование о том, как ради амбиций и любви человек в зрелом возрасте готов на великие свершения. Молодым точно не понять!

"Унесённые ветром" — Маргарет Митчелл

Фото © "Унесённые ветром" (1939), режиссёры Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд, сценаристы Сидни Ховард, Оливер Х.П. Гаррет и др. / Kinopoisk

"Вечерняя Москва" также пишет, что третьим произведением, которое нужно прочитать людям за 50, стала любовная классика "Унесённые ветром". Эта книга давно завоевала сердца читателей по всему миру. История 28-летней Скарлетт и 45-летнего Ретта не может оставить равнодушным. Если вы ещё не читали это произведение, то обязательно добавьте его в свой список литературы. По-особенному этот роман раскроется для тех, у кого за плечами есть хороший жизненный опыт.