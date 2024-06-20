Бывает раз в 50 лет: Чего ждать от полнолуния 22 июня, выпавшего на солнцестояние

Полнолуние, совпадающее с летним солнцестоянием, это не только интересное, но и крайне редкое явление. Астрологи отмечают, что такие совпадения происходят в среднем раз в 50 лет. С точки зрения эзотерики полнолуние считается магическим временем. И его совмещение с летним солнцестоянием может рассматриваться как усиление энергий и Луны, и Солнца.

Полнолуние в Козероге 22 июня и летнее солнцестояние — что значит сочетание

Что нужно знать про Клубничное полнолуние, выпавшее на солнцеворот? Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Символически полнолуние всегда ассоциируется с завершением старого цикла и началом нового. В этом контексте Клубничная луна 22 июня, выпавшая на дни летнего солнцестояния с 20-го по 22 июня, означает время перемен и возможных изменений в мире. Летний солнцеворот сам по себе символизирует период изобилия и роста, а полнолуние в Козероге 22 июня добавляет к этому аспект завершения и обновления.

Новолуние считается знаковым, так как оно представляет начало нового цикла лунного календаря. Это событие подарит возможность начать что-то новое, решиться на перемены в жизни или принять важное решение. Поэтому Клубничная луна в Козероге 22 июня, выпавшая на дни летнего солнцестояния, — это особенно знаковое время. У людей всех знаков зодиака появятся не только силы, но и возможности начать особо важные дела. Также нуждающиеся получат шанс закрыть старые проблемы. Наступит время свободы и освобождения.

Какие энергии правят всеми знаками зодиака во время полнолуния и солнцестояния

Что означает полнолуние во время солнцестояния: как отразится на всех знаках зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeachShutterStock

Полнолуние символизирует завершение цикла и пик энергии Луны. В сочетании с летним солнцестоянием, которое представляет достаток и свет, это может создавать особую атмосферу сильной энергии и возможности для магических практик.

Представители всех знаков зодиака будут реагировать на полнолуние в Козероге 22 июня во время солнцестояния по-разному. Некоторые почувствуют более сильное влияние энергии Луны, другие — Солнца. Кто-то сможет испытывать более яркие и неконтролируемые эмоции, другие как-то изменятся в физическом плане.

Что нужно делать в полнолуние в Козероге во время солнцеворота

Клубничная луна и солнцестояние: что делать 22 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / yaalan

Во время Клубничной луны 22 июня важно обращать внимание на свои эмоции, слушать интуицию и подсознание, так как они будут особенно чувствительными и активными в этот период.