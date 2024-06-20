Как пережить Иванову ночь с 20 на 21 июня: что нельзя делать, чтобы не попасться духам Иванова ночь с 20 на 21 июня непростая. После захода солнца наши предки выходили на улицу, жгли ритуальные костры и собирали травы. Как не попасться русалкам и злым духам и почему Иванову ночь путают с Иваном Купалой? 20 июня, 14:00 12352 12352 Иванова ночь или Иван Купала 2024: приметы, обряды, традиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniya Stanevich

Иванова ночь получила своё название в честь Иоанна Крестителя. Но, как это часто бывает, христианские праздники наложились на намного более древние языческие. Если Рождество пришло на смену намного более древним обычаям празднования Йоля (смерти старого солнца и рождения нового), то Иванова ночь отделилась от ночи Ивана Купалы — периода наивысшего расцвета и могущества сил природы.

До смены календаря, во времена, когда на Руси отмечали Новый год летом, ночь Ивана Купалы случалась как раз с 20 на 21 июня. Это потом её перенесли на июль — в 2024 году праздник отметят с 6 на 7 июля.

Что можно делать на Иванову ночь (Ивана Купалу по старому календарю)

Когда на Руси отмечали Ивана Купалу и как праздник связан с Ивановой ночью? Фото © Shutterstock / FOTODOM / ESBuka

Для наших предков этот праздник приходился на короткий период отдыха, когда посевная пора уже закончена, а время сбора урожая ещё не пришло. В этот день принято просить для себя личного счастья, а для семьи — хорошего урожая и приплода скота.

Так как в понимании наших предков силы добра и зла существовали нераздельно, могущества в Иванову ночь достигали не только добрые духи, но и вся возможная нечисть. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Ещё один купальский обычай — сбор трав и цветов. Ромашка, лаванда, зверобой, чабрец и т.д. — все эти травы не только заготавливали на зиму, из них делали обереги, зашивали их в ладанки. Из свежесобранных трав делали чаи и настои, которые пили в течение всего дня.

Иванова ночь с 20 на 21 июня: главные ритуалы

Что можно и нельзя делать на Иванову ночь с 20 на 21 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nataliia Sokolovskaia

Главные обряды этого дня были связаны с водой и огнём. Считалось, что Купальская вода даёт силы и здоровье, не только очищает, но и лечит.

Но купаться на Ивана Купалу можно было только до захода солнца. После заката к воде не подходили, боялись русалок. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Русалки в понимании славян — это не девушки с рыбьими хвостами, а духи утопленников. Чтобы задобрить их, на воду спускали венки, заодно и гадали на них: если венок поплывёт по течению, стоит ждать свадьбы, если венок прибьёт к берегу, свадьбы не будет, а если венок утонет, значит, стоит ждать беды или болезни.

Как русалки губили славян на Иванову ночь и почему нельзя купаться после захода солнца? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrijs Mihejevs

Особой силой обладает купальская роса — если выйти в поле на рассвете и искупаться в росе, на весь год можно забыть про болезни и недомогания. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Ритуальный костёр на Иванову ночь должен быть сложен особым образом из берёзовых или дубовых поленьев. Огонь отгоняет любую злую силу. Обычай прыгать через костёр служил для очищения как от негативного магического воздействия, так и от болезней. Для этих же целей из веток и трав мастерили чучело Купалы (по аналогии с Масленицей), которое или сжигали в конце праздника, или бросали в реку.

Интересно и то, что Иванова ночь приходится на начало летнего солнцестояния. Традиции этого волшебного периода, обычаи и приметы Life.ru рассказал немногим раньше. Окунитесь в мир Древней Руси и проведите сегодняшнюю ночь по законам наших предков! Кто знает, вдруг ваша жизнь потом наладится.