Новолуние 6 июля 2024: Каким знакам зодиака нельзя заводить отношения этим летом

Астрология оказывает сильное влияние на жизнь людей. Порой, сами того не подозревая, они то и дело попадают в "звёздные" ловушки. В этом году особенно активны такие планеты, как Нептун и Сатурн. Нептун отвечает за грёзы и фантазии, а Сатурн за порядок и дисциплину, кстати, с 26 июня он стал ретроградным. Их тандем с Венерой приведёт к тому, что всем станет намного сложнее сдерживать эмоции, особенно в романтических отношениях. Также возможны предательства и необдуманные решения. Поэтому в июле 2024 года точно не стоит выяснять отношения. Есть несколько знаков зодиака, которым этим летом лучше обходить все отношения стороной, а в существующих быть тише воды ниже травы. Но кому?

Знак зодиака Рыбы всё чувствует

Справиться со сложными ситуациями в любви Рыбам поможет интуиция. Фото © Freepik

Из-за того что разворот Нептуна произойдёт в зодиаке Рыбы, у всех, кто, рождён под этим знаком, обострится интуиция в любовных делах. Так что представителям этого созвездия сильно переживать не стоит, их "чуйка" поможет в любовных делах и не даст оступиться. Но осторожность Рыбам всё равно не помешает, ведь ваш партнёр может быть с тем знаком зодиака, у которого не так всё хорошо.

Знак зодиака Рак может потерять всё

Любовный гороскоп для знака зодиака Рак: чем обернётся роковое новолуние 6 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Особенно осторожными следует быть людям со знаком зодиака Рак. На них начнётся настоящая охота, особенно на тех, у кого уже есть вторая половинка. Раков будут стараться увести из отношений или даже из семьи. Здесь вся ответственность ложиться на них. Важно не поддаваться мимолётным чувствам летом 2024 года и не отключать голову, иначе можно потерять всё.

Знак зодиака Скорпион — любовный гороскоп

Со Скорпионами летом 2024 года стоит быть поаккуратнее, ведь они могут украсть ваше сердце. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Braga

Рождённые под знаком зодиака Скорпион будут проявлять особенную активность в июле 2024 года. Захочется покорять сердца — и у них это будет отлично получаться! Июльская харизма будет работать на все сто, поэтому остальным знакам зодиака стоит быть поаккуратнее с этими ловеласами. Скорпионам по гороскопу не стоит смотреть на женатых/замужних или тех, кто находится в отношениях, такой союз принесёт только несчастье и будет обречён на провал.

Знаки зодиака Лев, Стрелец и Овен — чего ждать в июле 2024-го

Огненные знаки зодиака Овен, Лев и Стрелец: какой любовный гороскоп у них? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacob Lund

Огненные знаки этим летом — любимчики Венеры. Они, как никто, стремятся обрести любовь и встретить подходящего человека. Что ж, планета романтики даст им такую возможность! Но не нужно забывать про осторожность и про хитрых Нептуна и Сатурна. Особенно хороши во флирте летом 2024 года будут носители знака зодиака Лев. Но их любвеобильность в этот период может стать настоящей проблемой для существующих отношений. Кстати, Львам также стоит быть поаккуратнее в ухаживаниях, ведь они могут опустошить их кошелёк.

Знаки зодиака Тельцы, Девы и Козероги начнут проявлять активность

Земные знаки будут особенно активны в любви в июле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / misfire_studio

Кто бы мог подумать, но Венера заставила растаять даже педантичных земных знаков. Тельцы, Девы и Козероги начнут проявлять невиданную доселе активность в амурных делах. Однако им не стоит тратить время на воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водолеи), их энергии явно не сойдутся, так что лучше даже не пробовать. В своём напоре земным знакам зодиака важно не перейти грань и не спугнуть партнёра.

Знак зодиака Близнецы, Весы и Водолеи совсем не в адеквате!

Почему не стоит влюбляться летом 2024 года воздушным знакам зодиака: Близнецам, Весам и Водолеям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Астролог рассказала MK.RU, что произойдёт с воздушными знаками в июле 2024 года: станут не совсем адекватными. Влияние планет на них будет слишком сильным, из-за чего люди, рождённые под зодиаками Близнецов, Весов или Водолея, буквально сделаются другими людьми. Они могут обижать воздыхателей или играться с чувствами партнёров. Весам в июле 2024 года неожиданно захочется найти во всех недостатки, они буквально прозреют. Водолеи начнут играть в недотрог и отчерчивать свои личные границы. Из-за такой отстранённости их отношения могут быть под угрозой.