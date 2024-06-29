Чтоб монетка в дом пришла: Назван топ-3 самых популярных и действенных ритуалов для привлечения денег

Нередко люди верят в суеверия и пользуются специальными ритуалами, чтобы к ним "пришла монетка". У одних дома, например, стоит денежное дерево, а другие раскрывают зонт в помещении и соблюдают порядок. Сегодня на просторах Интернета можно найти множество различных методов денежного привлечения, среди них есть самые странные и необычные. Топ способов публикует kp.ru.

Перевёрнутый веник. Необходимо поставить веник в угол комнаты и перевернуть щетиной вверх. Таким образом она начнёт "заметать деньги" в дом.

Красные трусы. Сначала нижнее бельё необходимо надеть на голову, а потом забросить на люстру. Чем больше будут трусы, тем больше денег принесут. Ну и, конечно, нужно произнести заговор: "Ля-ля-лям, ля-ля-лям, слава красным труселям! Высоко висите, деньги в дом несите!"

"Метод помог уже стольким людям, что страшно сказать", — рассказывают опытные ритуальщики.

Кошелёк на зарядке. Сначала вам нужно вложить в портмоне рабочие батарейки или шнур, а вилку от зарядки воткнуть в розетку. Кошелёк с деньгами внутри необходимо оставить на пару ночей. Потом заряженные деньги притянут к себе ещё больше купюр.

На самом деле все ритуалы не требуют особых усилий, поэтому самые инициативные всё-таки могут их опробовать. Есть также несколько самых действенных и настоящих денежных методов.

"Денежная уборка". Для этого примерно раз в неделю дома можно проводить ревизию вещей. Нашли ненужные "шмотки", поблагодарили их за то, что они вам послужили, и выставили объявление.

"Денежная лавина". Для этого можно зайти в мобильное приложение банка и ежемесячно начать перекладывать с текущего счёта на накопительный 10 или 100 рублей. Во второй день — 20 или 200 и так далее. Под конец месяца у вас может появиться кругленькая сумма, которую потом можно отправить на годовой депозит. Ну и главное! Не забываем повторять простую мантру: "Денежная лавина приди — меня деньгами завали".