Предупредите бабушек: 6 новых схем мошенников, про которые надо знать В современном мире активно развивается цифровизация. Это и упрощает жизнь человека, и развязывает руки мошенникам. Порой их схемы очень тяжело "раскусить". Чтобы не попасться на удочку аферистов, Life.ru подробно рассказывает о новых способах вымогания денег. 24 июня, 15:30 Новые схемы мошенников, которые оставят без копейки в кармане. О чём надо знать — 6 схем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Georgi Fadejev

Взламывание мессенджеров, просьбы вернуть "по ошибке" направленные деньги, странные ссылки — всё это уже давно знакомые приёмы мошенников. Но, как известно, мир не стоит на месте. Аферисты тоже совершенствуют свои навыки. К сожалению, несмотря на большое количество предупреждений, наши старики всё равно попадаются в ловушки. Особенно доверчивыми оказываются пенсионеры. Главное правило: "Везде может быть обман!" Не стоит переводить деньги незнакомым людям по неофициальным реквизитам, разговаривать с неизвестными абонентами или делиться в социальных сетях лишней информацией. Поверьте, при любой возможности мошенники готовы обвести вокруг пальца даже самых внимательных. Life.ru подготовил подборку необычных схем, о которых вы могли не знать.

1. Кто такие дропперы и почему это незаконно

Новые схемы мошенников и как от них обезопаситься. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlyoshinE

Найти дроппера — очень популярная схема в последнее время. Дропперы — это люди, которые попадаются на уловки мошенников и становятся соучастниками преступления. Главная задача, которая на них возлагается, — незаконный вывод денег. Человека обманным путём заставляют сказать данные его карточки, а далее переводят на неё определённую сумму. После чего потенциальный дроппер должен снять эти деньги и передать аферистам наличные или перевести другому человеку. Такие махинации подпадают под статью 174 УК РФ "Незаконное отмывание денежных средств". Мошенники проворачивают такие действия очень профессионально, поэтому не стоит говорить данные своей карточки. А если на неё вдруг поступила непонятная сумма, не спешите её возвращать: дождитесь официального запроса от банка и подтвердите, что перевод доставлен по ошибке.

2. Фейковые QR-коды

QR-код — удобный способ оплаты, но он может быть фейковым. Фото © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

QR-код — популярный способ оплаты, не требующий физического наличия карты, нужен лишь телефон с исправной камерой, которая может отсканировать код. После считывания картинки вас направляют на специальный сайт для оплаты. Но иногда можно наткнуться на фальшивку и отдать денежки мошенникам. Всегда проверяйте, на какой сайт переправил вас код, и оплачивайте только на официальных сервисах компаний.

3. Звонки из полиции и других ведомств

Запомните, ведомства никогда не будут разговаривать с вами по телефону — они вызовут повесткой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Пожалуй, самый бестолковый способ мошенников, однако и на него находятся "клиенты". Как часто вам звонят из "полиции" или "Следственного комитета"? Всё это, конечно же, проделки аферистов. Вас могут попросить сказать личную информацию, данные карты или оплатить административный штраф. Государственные органы в первую очередь направляют официальные документы, поэтому о любом штрафе или даже заведённом уголовном деле вы точно узнаете не по телефону. Поэтому смело скидывайте такие звонки. Если действительно будет надо, государство вас найдёт.

4. Вместо обещанной зарплаты забрали все деньги

Мошенники часто выдают себя за работодателей и обманывают людей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / spaxiax

Всё чаще фиксируются случаи с ненастоящими работодателями. Человеку устраивают собеседование онлайн и предлагают почти сразу выйти на работу. В процессе разговора злоумышленники выуживают личную информацию и в конце просят скинуть банковские реквизиты для составления договора. После завладения нужными данными мошенники начинают действовать. Кстати, устраиваясь на работу, тоже можно стать дроппером. Могут иногда просить снять наличные для начальника, а вы, сами того не подозревая, будете регулярно незаконно обналичивать денежные средства. Всегда внимательно проверяйте работодателя и компанию, в которой собираетесь работать. Не разглашайте лишнюю информацию и не связывайтесь с выводом денег.

5. Самые невыгодные бонусы

Мошенники научились подделывать даже бонусные баллы и кешбэк. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Как приятно тратить накопленные бонусы, если они настоящие. Злоумышленники придумали необычный способ разводить людей. Они предлагают потратить бонусы в их "магазине", пока те не сгорели. Далее у вас узнают необходимую информацию, проводят оплату и списывают не бонусы, а все деньги. Покупать что-то по телефону — в целом плохая идея. Будьте внимательны и не ведитесь на "выгодные" предложения.

6. Предоплата за доставку

Хитрый вид обмана: предоплата за доставку. Так мошенники грабят бабушек. Фото © Freepik

Этот вид мошенничества распространён на сервисах, где часто продают б/у товары. Продавец договаривается с покупателем о месте и времени передачи заказа и просит внести предоплату за доставку, чтобы гарантировать, что товар примут. Отчасти поступать так логично. Но как быть с теми, кто, получив предоплату, просто исчезает? По возможности забирайте товар самостоятельно, ведь так не придётся платить за доставку и говорить свой адрес незнакомому человеку.

Терять бдительность нельзя ни на секунду, лучше сто раз перепроверить, чем потерять деньги. Вернуть утраченное будет тяжело и даже практически невозможно. Поделитесь новыми способами мошенничества с друзьями и родственниками, пусть они тоже будут начеку! Ранее Life.ru также рассказал, почему небезопасно приглашать незнакомых людей домой.

Авторы Дана Третьякова