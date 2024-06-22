Тест: А вы умеете ходить на кладбище? 7 поверий, как не привлечь беду

Посещение кладбища, особенно в такие знаменательные дни, как Троицкая родительская суббота, требует понимания особых правил. 22 июня многие семьи отдадут дань этой традиции, посвящённой поминовению усопших, даже не подозревая, что некоторые действия могут иметь необратимые последствия. Слышали ли вы, как следует вести себя на кладбище, по мнению энергопрактиков, психологов и хранителей древних православных традиций? Пройдите этот тест, чтобы проверить, обладаете ли вы необходимыми знаниями, чтобы не навредить себе!