10 фотослучаев, когда родители опозорились, хвастаясь своими "гениальными" детьми

"Рассказала дочери правду о том, что Земля на самом деле плоская, а на следующий день она увидела глобус в магазине и спросила меня: "Что за ерунда? Почему в магазинах игрушек распространяют ложь?" — Imaginary-Fudge-3657.

Фото © Reddit / Imaginary-Fudge-3657

"Этим утром сынишка сказал мне: "Мамуль, дай мне заправить твою машину! Тебе никогда не будет нужен мужчина, пока у тебя есть я! Я твой мужчина. Я — всё, что тебе нужно. Я люблю тебя и обещаю быть ещё лучше, чем как меня учили!" — BHarcade.

Фото © Reddit / BHarcade

"Я голосую в 13/11 лет" — рассказать родителям, когда право голоса появляется?" — hoehoeno.

Фото © Reddit / hoehoeno

"Слушайте, сын со слезами на глазах разбудил меня сегодня и сказал: "Мамочка, я знаю, ты устала работать, пытаясь дать лучшую жизнь мне и сестре, поэтому я пойду сегодня на работу вместо тебя". Я расплакалась. Ему всего один годик", — bangiekazooie.

Фото © Reddit / bangiekazooie

"Так и представляю, как мамаша им говорит: "Девочки, держите плакат и выглядите грустными", — 1-800-meem.

"Нам нужен феминизм, потому что нам до сих пор говорят: "Бьёт — значит, любит". Фото © Reddit / 1-800-meem

"Мы поругались с отцом моей малышки. Когда у него зазвонил телефон, она передала мне эту бумажку и сказала: "Это его пароль от телефона, я видела", — lilchillbee94.

Фото © Reddit / lilchillbee94

"Детсадовцы за Трампа"... Ну что за семейка!" — nicky3123.

Фото © Reddit / nicky3123

"Сын попросил запостить это в "Твиттер", чтобы побольше людей увидело его рисунок", — Merlinfrost.

"Дональд Трамп, я тебя ненавижу". Фото © Reddit / Merlinfrost

"Сын развернул свой новогодний подарок и спросил: "Тут что, всего лишь одна девушка в наборе?" Я отлучусь. Вытираю феминистские слёзы гордости", — coolkid994.

Фото © Reddit / coolkid994

"Да, конечно, охотно верим, что это нарисовали маленькие активистки", — Kordell420.