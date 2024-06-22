На радующуюся смертям россиян Лазареву* могут завести уголовное дело
Против Татьяны Лазаревой* возбудят дело о неисполнении обязанностей иноагента
Телеведущая Татьяна Лазарева* может быть привлечена к уголовной ответственности по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.
"Лазаревой грозит ещё одно уголовное дело — ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), основания его возбудить есть", — уточнил собеседник агентства.
Представитель правоохранительных органов добавил, что тюремный срок для Лазаревой в рамках этого дела может составить до двух лет колонии.
Минюст внёс телеведущую в список иноагентов ещё в 2022 году. Татьяна Лазарева* неоднократно поддерживала Украину в её конфликте с Россией, а также заявляла, что её радуют атаки украинских беспилотников по российским городам. Разумеется, такая точка зрения вызвала лишь негодование среди населения РФ. В свете этих событий против актрисы было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, a затем и сама она была внесена в список террористов и экстремистов.
* Внесена в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevatut