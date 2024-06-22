На радующуюся смертям россиян Лазареву* могут завести уголовное дело

Телеведущая Татьяна Лазарева* может быть привлечена к уголовной ответственности по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.

"Лазаревой грозит ещё одно уголовное дело — ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), основания его возбудить есть", — уточнил собеседник агентства.

Представитель правоохранительных органов добавил, что тюремный срок для Лазаревой в рамках этого дела может составить до двух лет колонии.