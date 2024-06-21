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21 июня, 06:00

0% осуждения, 100% понимания: 10 фото от семей, решивших завести сразу несколько питомцев

Что может быть лучше четырёхлапого в доме? Два питомца! Или даже три! Life.ru собрал 10 кадров из домов, где решили, что одним пушистым не обойтись, и нисколько об этом не пожалели.

"Этот старший брат помогает своей маленькой сестрёнке пользоваться дверцей для собак. Он стоит в ней, чтобы малышка могла спокойно проходить под ним", — bkrees.

Фото © Reddit / bkrees

Фото © Reddit / bkrees

"Родители нашли котёнка, а наш ротвейлер — нового друга, за которым можно присматривать", — Mustangrapidred.

Фото © Reddit / Mustangrapidred

Фото © Reddit / Mustangrapidred

"Лучшее фото, на которое я только мог надеяться с этими двумя", — healrum.

Фото © Reddit / healrum

Фото © Reddit / healrum

"Они проспали вот так всю ночь напролёт", — MinimumPositive.

Фото © Reddit / MinimumPositive

Фото © Reddit / MinimumPositive

"Я услышал возню, а потом они вдруг замолчали", — MarrGrimm.

Фото © Reddit / MarrGrimm

Фото © Reddit / MarrGrimm

"Во время отпуска сестра попросила скинуть фото двух её котов. Вот что я ей отправила", — 0MoodIndigo0.

Фото © Reddit / 0MoodIndigo0

Фото © Reddit / 0MoodIndigo0

"Кролик Осень учит своего брата кое-чему новому", — AJKWEC.

Фото © Reddit / AJKWEC

Фото © Reddit / AJKWEC

"Эти двое неразлучны с тех пор, как мы их взяли из приюта", — FXBBS-Bobber.

Фото © Reddit / FXBBS-Bobber

Фото © Reddit / FXBBS-Bobber

"Так выглядит настоящая любовь", Sythanachan.

Фото © Reddit / Sythanachan

Фото © Reddit / Sythanachan

"Когда мы взяли кошку, то не ожидали, что она станет нашим третьим псом (они все обожают друг друга)", — Lov_Shawarma.

Фото © Reddit / Lov_Shawarma

Фото © Reddit / Lov_Shawarma

За хозяином и в огонь, и в воду: Топ-5 самых преданных пород собак
За хозяином и в огонь, и в воду: Топ-5 самых преданных пород собак
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Reddit / MarrGrimm, Sythanachan

Сергей Трофимов
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