0% осуждения, 100% понимания: 10 фото от семей, решивших завести сразу несколько питомцев
Что может быть лучше четырёхлапого в доме? Два питомца! Или даже три! Life.ru собрал 10 кадров из домов, где решили, что одним пушистым не обойтись, и нисколько об этом не пожалели.
"Этот старший брат помогает своей маленькой сестрёнке пользоваться дверцей для собак. Он стоит в ней, чтобы малышка могла спокойно проходить под ним", — bkrees.
Фото © Reddit / bkrees
"Родители нашли котёнка, а наш ротвейлер — нового друга, за которым можно присматривать", — Mustangrapidred.
Фото © Reddit / Mustangrapidred
"Лучшее фото, на которое я только мог надеяться с этими двумя", — healrum.
Фото © Reddit / healrum
"Они проспали вот так всю ночь напролёт", — MinimumPositive.
Фото © Reddit / MinimumPositive
"Я услышал возню, а потом они вдруг замолчали", — MarrGrimm.
Фото © Reddit / MarrGrimm
"Во время отпуска сестра попросила скинуть фото двух её котов. Вот что я ей отправила", — 0MoodIndigo0.
Фото © Reddit / 0MoodIndigo0
"Кролик Осень учит своего брата кое-чему новому", — AJKWEC.
Фото © Reddit / AJKWEC
"Эти двое неразлучны с тех пор, как мы их взяли из приюта", — FXBBS-Bobber.
Фото © Reddit / FXBBS-Bobber
"Так выглядит настоящая любовь", — Sythanachan.
Фото © Reddit / Sythanachan
"Когда мы взяли кошку, то не ожидали, что она станет нашим третьим псом (они все обожают друг друга)", — Lov_Shawarma.
Фото © Reddit / Lov_Shawarma
Reddit / MarrGrimm, Sythanachan