Актёр Леонид Гусаров погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб российский актёр театра и кино Леонид Гусаров. Трагическую новость сообщила пресс-служба Жуковской детской школы искусств.

Сообщается, что Гусаров погиб в августе 2023 года при выполнении боевых задач, прощание с ним состоится 21 июня в храме Преображения Господня в городе Жуковском Московской области.

Гусаров родился 13 февраля 1973 года в Ангарске, в 1998-м он окончил Иркутское театральное училище, служил в нескольких театрах страны, также снимался в кино. Одна из его работ — роль в фильме "Дорогие товарищи". С 2012 по 2023 год работал преподавателем в Жуковской детской школе искусств № 1.