Актёр Леонид Гусаров погиб в зоне СВО
Актёр театра и кино Леонид Гусаров трагически погиб в зоне СВО
Актёр Леонид Гусаров. Обложка © kino-teatr
В зоне специальной военной операции погиб российский актёр театра и кино Леонид Гусаров. Трагическую новость сообщила пресс-служба Жуковской детской школы искусств.
Сообщается, что Гусаров погиб в августе 2023 года при выполнении боевых задач, прощание с ним состоится 21 июня в храме Преображения Господня в городе Жуковском Московской области.
Гусаров родился 13 февраля 1973 года в Ангарске, в 1998-м он окончил Иркутское театральное училище, служил в нескольких театрах страны, также снимался в кино. Одна из его работ — роль в фильме "Дорогие товарищи". С 2012 по 2023 год работал преподавателем в Жуковской детской школе искусств № 1.
"Мы будем вспоминать блистательные выступления и театральные работы Леонида Гусарова. А его ученики будут с благодарностью и гордостью вспоминать своего Учителя, который учил их не только актёрскому мастерству, но и самому главному — человечности, мужеству, любви к Родине", — сказано в некрологе.
Ранее сообщалось о смерти военного Антона Микужиса, который вместе со съёмочной группой НТВ попал под обстрел в Горловке. От полученных ранений оператор Валерий Кожин скончался. Его коллега Алексей Ивлиев получил минно-взрывную травму.