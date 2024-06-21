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20 июня, 22:23
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Актёр Леонид Гусаров погиб в зоне СВО

Актёр театра и кино Леонид Гусаров трагически погиб в зоне СВО

Актёр Леонид Гусаров. Обложка © kino-teatr

Актёр Леонид Гусаров. Обложка © kino-teatr

В зоне специальной военной операции погиб российский актёр театра и кино Леонид Гусаров. Трагическую новость сообщила пресс-служба Жуковской детской школы искусств.

Сообщается, что Гусаров погиб в августе 2023 года при выполнении боевых задач, прощание с ним состоится 21 июня в храме Преображения Господня в городе Жуковском Московской области.

Гусаров родился 13 февраля 1973 года в Ангарске, в 1998-м он окончил Иркутское театральное училище, служил в нескольких театрах страны, также снимался в кино. Одна из его работ — роль в фильме "Дорогие товарищи". С 2012 по 2023 год работал преподавателем в Жуковской детской школе искусств № 1.

"Мы будем вспоминать блистательные выступления и театральные работы Леонида Гусарова. А его ученики будут с благодарностью и гордостью вспоминать своего Учителя, который учил их не только актёрскому мастерству, но и самому главному — человечности, мужеству, любви к Родине", — сказано в некрологе.

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Ранее сообщалось о смерти военного Антона Микужиса, который вместе со съёмочной группой НТВ попал под обстрел в Горловке. От полученных ранений оператор Валерий Кожин скончался. Его коллега Алексей Ивлиев получил минно-взрывную травму.

Оксана Попова
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