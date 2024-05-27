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Регион
Опубликовано 27 мая 2024, 17:29
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На СВО погиб уралец, которого оправдали за расстрел четверых напавших на его дом

Александр Григорьев. Обложка © Life.ru

Александр Григорьев. Обложка © Life.ru

В зоне спецоперации (СВО) погиб житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого в 2016 году оправдали за расстрел уголовников, напавших на его дом. Об этом сообщил его адвокат Алексей Пешков.

"Он вместе с водителем и оператором ехал на уазике на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон. Прямое попадание в машину", — приводит Ura.ru слова защитника.

Александр отправился на фронт во время частичной мобилизации в октябре 2022 года. Он работал оператором дрона, был удостоен нескольких наград, включая орден Мужества и Георгиевский крест. Мужчине было 39 лет, у него остались жена и двое детей.

В ночь на 2 января 2016 года на дом Григорьева напали пятеро человек с ножами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина достал ружьё и выстрелил в нападавших. В результате четыре человека получили смертельные травмы, один выжил. За Григорьева тогда заступались местные жители, была создана петиция в его защиту. После разбирательств дело против него в итоге было закрыто.

Погибшему на СВО полковнику Магомеджанову присвоили звание Героя РФ посмертно
Погибшему на СВО полковнику Магомеджанову присвоили звание Героя РФ посмертно

Ранее Life.ru сообщал, что военного медика Михаила Торгашева посмертно представили к званию Героя России. Отец четверых детей, уроженец Омской области погиб в зоне СВО, спасая раненных во время боёв возле села Бердычи в ДНР.

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Наталья Исакова
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