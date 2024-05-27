На СВО погиб уралец, которого оправдали за расстрел четверых напавших на его дом

В зоне спецоперации (СВО) погиб житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого в 2016 году оправдали за расстрел уголовников, напавших на его дом. Об этом сообщил его адвокат Алексей Пешков.

"Он вместе с водителем и оператором ехал на уазике на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон. Прямое попадание в машину", — приводит Ura.ru слова защитника.

Александр отправился на фронт во время частичной мобилизации в октябре 2022 года. Он работал оператором дрона, был удостоен нескольких наград, включая орден Мужества и Георгиевский крест. Мужчине было 39 лет, у него остались жена и двое детей.

В ночь на 2 января 2016 года на дом Григорьева напали пятеро человек с ножами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина достал ружьё и выстрелил в нападавших. В результате четыре человека получили смертельные травмы, один выжил. За Григорьева тогда заступались местные жители, была создана петиция в его защиту. После разбирательств дело против него в итоге было закрыто.