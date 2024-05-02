Погибшему на СВО полковнику Магомеджанову присвоили звание Героя РФ посмертно

Десятый дагестанец с начала спецоперации (СВО) стал Героем России. Это звание, к сожалению, посмертно, присвоили заместителю командующего 18-й армией полковнику Магомедали Магомеджанову, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Как и любой дагестанец, горжусь тем, как наши земляки проявляют себя на передовой — они становятся примером мужества для всех. Несмотря на то что порой цена подвига высока, они осознанно идут на риск. Не ради славы, а потому что не могут поступить иначе", — написал Меликов в телеграм-канале.

Магомедали Магомеджанов окончил высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте и боролся с терроризмом в непростые для Северного Кавказа годы. Дагестанец также проявил себя в Сирии, а после начала СВО отправился на фронт. Меликов отметил, что Магомеджанов был настоящим патриотом, который уверенно вёл в бой подчинённых, а также по-отечески поддерживал и переживал за каждого из них. Ценой собственной жизни он спас много сослуживцев. Он также подготовил достойную смену в лучших традициях морской пехоты, добавил глава Дагестана. Он выразил соболезнования супруге, дочкам и всем родным полковника.