Павшим под Крынками операторам FPV-дронов присвоили звания Героев России

Участники российской спецоперации ефрейторы Никита Мечтанов с позывным Мечта и Вячеслав Пастухов с позывным Свят удостоены звания "Герой России" посмертно. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном телеграм-канале.

"Нашим воинам Никите Григорьевичу Мечтанову и Вячеславу Александровичу Пастухову — бойцам с позывными Мечта и Свят — указом президента присвоены звания Героев России посмертно. Никита Григорьевич и Вячеслав Александрович были одними из лучших операторов FPV-дронов", — написал он.

В последний бой военные пошли вместе и 30 октября 2023 года погибли под Крынками, проявив себя настоящими храбрецами. Как уже рассказывал Life.ru, Мечта был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе, он поразил почти два десятка быстроходных лодок и другой вражеской техники, из-за чего ВСУ за ним буквально охотились. Его сослуживец Свят в последнем бою под плотным артиллерийским огнём осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожив две лодки с 18 диверсантами. Он успешно применил FPV-дрон и ликвидировал около двух десятков украинских солдат.