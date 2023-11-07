Погибшие в зоне СВО операторы дронов представлены к званию Героев России

В Севастополе простились с двумя военнослужащими: Никитой Мечтановым и Вячеславом Пастуховым. В зоне спецоперации они были операторами дронов и погибли в бою, проявив себя настоящими храбрецами. Оба представлены к присвоению звания Героя России. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были Мечта и Свят. В свой последний бой они пошли вместе", — написал он в телеграм-канале.

Мечта был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе. В период с июля по октябрь он поразил почти два десятка быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь миномётных расчётов и около ста украинских военных, из-за чего ВСУ за ним буквально охотились. Его сослуживец Свят в последнем бою под плотным артиллерийским огнём осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с 18 диверсантами, успешно применил FPV-дрон и уничтожил около 20 вээсушников.

"Оба наших воина погибли 30 октября под посёлком Крынки Херсонской области. За проявленные в боях мужество и героизм оба воина представлены к присвоению звания Героя России. Будем помнить наших героев!" — добавил Развожаев.