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2 ноября, 15:07

В зоне СВО погиб оператор дронов с позывным Мечта, уничтоживший 19 лодок и около 100 бойцов ВСУ

В зоне СВО погиб оператор дронов, который уничтожил 19 лодок ВСУ на Днепре

В зоне спецоперации погиб оператор беспилотников с позывным Мечта, уничтоживший 19 украинских лодок на Днепре. Как сообщил представитель компании-производителя FPV-дрона "Упырь", погибший военнослужащий проходил у них подготовку.

"На его счету не менее 19 лодок с июля, это не считая пикапов и грузовых автомобилей, а живой силы им было уничтожено порядка ста военнослужащих", — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что восемь лодок ВСУ были уничтожены в ходе интенсивной попытки украинских бойцов пересечь Днепр, когда отряд Мечты работал без перерыва почти двое суток. Погибший военный был награждён медалью "За отвагу". По данным предприятия, в настоящее время подготавливаются документы о присвоении ему посмертно звания Героя России. Вместе с Мечтой погиб боец с позывным Свят, с которым они работали в паре. Обстоятельства их смерти не приводятся.

FPV-дрон (First-Person View с английского означает вид от первого лица) — это БПЛА, оснащённый камерой, которая передаёт видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. С помощью такой технологии оператор дрона может ощущать полное присутствие в воздушном пространстве и видеть всё, что видит летательный аппарат, будто он находится внутри "птички".

Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео

Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео

А ранее Лайф сообщал, что украинский разведчик пожаловался на бесполезность турецких дронов Bayraktar TB2. Он отметил, что после укрепления российской обороны БПЛА может продержаться в воздухе максимум полчаса.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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