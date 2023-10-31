Регион

Уведомления отключены

31 октября, 18:59

Украинский офицер пожаловался на бесполезность турецких дронов Bayraktar TB2

Офицер ГУР: Дроны Bayraktar TB2 применяются, но былой пользы не приносят

Офицер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Валюх усомнился в практичности турецких дронов Bayraktar TB2, сообщает издание Defense News. Он отметил, что после укрепления российской обороны, БПЛА может продержаться в воздухе максимум полчаса.

"Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но сложно найти ситуации для их использования", заявил Валюх на мероприятии в Чехии.

Офицер уточнил, что дроны ещё применяются, но уже не приносят такой пользы, как в начале 2022 года.

Полянский назвал количество оружия, идущего на чёрный рынок с Украины

Полянский назвал количество оружия, идущего на чёрный рынок с Украины

А ранее в газете Time вышел большой материал о Владимире Зеленском. Источники издания рассказали, что он был взбешён итогами своей поездки в США и потерял "обычный блеск оптимизма и чувство юмора". В материале также говорится, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, но при этом он твёрдо намерен продолжать воевать. Соратники отмечают, что "его вера в победу граничит с мессианством", хотя он обманывает сам себя.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Турция
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров