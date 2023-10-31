Украинский офицер пожаловался на бесполезность турецких дронов Bayraktar TB2

"Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но сложно найти ситуации для их использования", — заявил Валюх на мероприятии в Чехии.

Офицер уточнил, что дроны ещё применяются, но уже не приносят такой пользы, как в начале 2022 года.

А ранее в газете Time вышел большой материал о Владимире Зеленском. Источники издания рассказали, что он был взбешён итогами своей поездки в США и потерял "обычный блеск оптимизма и чувство юмора". В материале также говорится, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, но при этом он твёрдо намерен продолжать воевать. Соратники отмечают, что "его вера в победу граничит с мессианством", хотя он обманывает сам себя.