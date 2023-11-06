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6 ноября, 07:59

Герой России Рустам Сайфуллин вернулся на фронт после тяжёлого ранения

Герой России, полковник Рустам Сайфуллин вернулся в зону специальной военной операции, чтобы поддержать своих сослуживцев, несмотря на то что уже дважды был тяжело ранен в бою.

"Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлёживаться где-то дома, жалеть себя, лёжа на кровати", — приводит его слова РИА "Новости".

Военный отметил, что, несмотря на полученные на фронте травмы и увечья, офицеры должны передать свой опыт молодёжи. Вернувшись к бойцам, он высоко оценил их службу, а также назвал полк настоящей боевой семьёй, с которой он "дышит полной грудью".

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Напомним, в ходе специальной военной операции Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-сапёрным полком 41-й общевойсковой армии. В ходе боевых действий он был дважды ранен. В июне прошлого года военный из рук главы Минобороны Сергея Шойгу получил государственные награды — ему вручили звезду Героя России, а также предложили занять пост замначальника Тюменского высшего военного командного училища.

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t-l.ru / Информационный центр Правительства Тюменской области

Николь Вербер
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