Герой России Рустам Сайфуллин вернулся на фронт после тяжёлого ранения
Герой России, полковник Рустам Сайфуллин вернулся в зону специальной военной операции, чтобы поддержать своих сослуживцев, несмотря на то что уже дважды был тяжело ранен в бою.
"Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлёживаться где-то дома, жалеть себя, лёжа на кровати", — приводит его слова РИА "Новости".
Военный отметил, что, несмотря на полученные на фронте травмы и увечья, офицеры должны передать свой опыт молодёжи. Вернувшись к бойцам, он высоко оценил их службу, а также назвал полк настоящей боевой семьёй, с которой он "дышит полной грудью".
Напомним, в ходе специальной военной операции Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-сапёрным полком 41-й общевойсковой армии. В ходе боевых действий он был дважды ранен. В июне прошлого года военный из рук главы Минобороны Сергея Шойгу получил государственные награды — ему вручили звезду Героя России, а также предложили занять пост замначальника Тюменского высшего военного командного училища.
t-l.ru / Информационный центр Правительства Тюменской области