Жога сообщил о награждении погибшего на СВО генерала званием Героя РФ Жога сообщил, что генерал-майор Фролов посмертно удостоен звания Героя России 11156 11156 Замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов. Обложка © t.me / Жога

Заместителю командующего 8-й армией генерал-майору Владимиру Фролову посмертно присвоено звание Героя России за отвагу, проявленную в боях при освобождении Мариуполя. Об этом рассказал председатель Народного совета ДНР Артём Жога.

"25 декабря указом президента Российской Федерации Владимира Путина званием Героя России посмертно награждён генерал-майор Фролов Владимир Петрович. Он был заместителем командующего 8-й армии, героически погиб в марте 2022 года", — написал он в телеграм-канале.

Фролов участвовал в боевых действиях на мариупольском заводе имени Ильича, который бойцы ВСУ превратили в мощный укрепрайон. Генерал-майор шёл в атаку наравне с подчинёнными, хотя понимал, что за ним начнут охоту как за ценным пленным. О героизме Фролова удалось узнать от украинских морпехов, захваченных в результате освобождения завода и всего города от ВСУ.

Они рассказали, что генерал-майор продолжал бой даже со множественными ранениями. Когда украинские военные поняли, что не смогут захватить Фролова в плен, то отдали приказ снайперу уничтожить генерала, чтобы он, по их словам, "всех не убил", ведь он стоял до конца.

Напомним, Фролова похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года. В последний путь проводить генерала пришёл губернатор города Александр Беглов. Он сказал, что Фролов был потомственным военным, настоящим патриотом и храбрым человеком.

Авторы Татьяна Миссуми