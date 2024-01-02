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Жога сообщил о награждении погибшего на СВО генерала званием Героя РФ

Жога сообщил, что генерал-майор Фролов посмертно удостоен звания Героя России

2 января, 14:13
Замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов. Обложка © t.me / Жога

Замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов. Обложка © t.me / Жога

Заместителю командующего 8-й армией генерал-майору Владимиру Фролову посмертно присвоено звание Героя России за отвагу, проявленную в боях при освобождении Мариуполя. Об этом рассказал председатель Народного совета ДНР Артём Жога.

"25 декабря указом президента Российской Федерации Владимира Путина званием Героя России посмертно награждён генерал-майор Фролов Владимир Петрович. Он был заместителем командующего 8-й армии, героически погиб в марте 2022 года", — написал он в телеграм-канале.

Фролов участвовал в боевых действиях на мариупольском заводе имени Ильича, который бойцы ВСУ превратили в мощный укрепрайон. Генерал-майор шёл в атаку наравне с подчинёнными, хотя понимал, что за ним начнут охоту как за ценным пленным. О героизме Фролова удалось узнать от украинских морпехов, захваченных в результате освобождения завода и всего города от ВСУ.

Они рассказали, что генерал-майор продолжал бой даже со множественными ранениями. Когда украинские военные поняли, что не смогут захватить Фролова в плен, то отдали приказ снайперу уничтожить генерала, чтобы он, по их словам, "всех не убил", ведь он стоял до конца.

Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
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Напомним, Фролова похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года. В последний путь проводить генерала пришёл губернатор города Александр Беглов. Он сказал, что Фролов был потомственным военным, настоящим патриотом и храбрым человеком.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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