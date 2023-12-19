Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России
Президент РФ Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России, отличившимся в зоне СВО. Награждение военных за доблестное выполнение боевых задач состоялось на итоговой коллегии Министерства обороны РФ в Национальном центре управления обороной в Москве.
Владимир Путин награждает российских бойцов, сражавшихся в зоне СВО. Видео © LIFE
"В ходе СВО вы сражаетесь на передовой, на самых сложных участках, плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами. Благодарю за храбрость и силу духа. Вся страна гордится вами и верит в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать испытания. Но знаю настрой бойцов и командиров, а поэтому уверен — поставленных целей добьёмся!" — сказал Путин, добавив, что с такой армией народ России будет надёжно защищён, а безопасность нашей Родины — обеспечена.
Ранее Путин заявил, что россияне беспрецедентно поддерживают бойцов СВО. Глава РФ отметил, что именно это качество народа является самой надёжной и несокрушимой опорой для российских армии и флота.
LIFE