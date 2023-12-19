ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2023, 14:01

Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России

Президент РФ Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России, отличившимся в зоне СВО. Награждение военных за доблестное выполнение боевых задач состоялось на итоговой коллегии Министерства обороны РФ в Национальном центре управления обороной в Москве.

Владимир Путин награждает российских бойцов, сражавшихся в зоне СВО. Видео © LIFE

"В ходе СВО вы сражаетесь на передовой, на самых сложных участках, плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами. Благодарю за храбрость и силу духа. Вся страна гордится вами и верит в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать испытания. Но знаю настрой бойцов и командиров, а поэтому уверен — поставленных целей добьёмся!" сказал Путин, добавив, что с такой армией народ России будет надёжно защищён, а безопасность нашей Родины — обеспечена.

Путин: Родина ждёт от армии отдачи
Путин: Родина ждёт от армии отдачи

Ранее Путин заявил, что россияне беспрецедентно поддерживают бойцов СВО. Глава РФ отметил, что именно это качество народа является самой надёжной и несокрушимой опорой для российских армии и флота.

BannerImage

LIFE

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar