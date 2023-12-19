Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям России

"В ходе СВО вы сражаетесь на передовой, на самых сложных участках, плечом к плечу вместе со своими боевыми товарищами. Благодарю за храбрость и силу духа. Вся страна гордится вами и верит в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать испытания. Но знаю настрой бойцов и командиров, а поэтому уверен — поставленных целей добьёмся!" — сказал Путин, добавив, что с такой армией народ России будет надёжно защищён, а безопасность нашей Родины — обеспечена.